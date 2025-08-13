Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Langsamere Nachfrage 13.08.2025 11:19:40

Brenntag-Aktie gibt nach: Brenntag mit deutlichem Gewinnrückgang

Brenntag-Aktie gibt nach: Brenntag mit deutlichem Gewinnrückgang

Der Chemikalienhändler Brenntag hat im zweiten Quartal Rückgänge beim Umsatz und noch deutlicher beim Gewinn verbucht.

Grund war laut Mitteilung eine spürbar langsamere Nachfrage und erhöhter Preisdruck in verschiedenen Endmärkten.

Die im Juli gesenkte Prognose sowie die vorläufig veröffentlichten Zahlen für Rohertrag und operatives Ergebnis EBITA, bestätigte der DAX-Konzern.

Der Umsatz sank im Zeitraum April bis Juni um gut 7 Prozent auf rund 3,87 Milliarden Euro.

Nach Steuern und Dritten verdiente Brenntag 42,9 Millionen Euro, ein deutlicher Rückgang vom Vorjahreswert von 149,1 Millionen. Je Aktie betrug der Gewinn 0,30 Euro nach 1,03 Euro.

Analysten hatten im Konsens einen Umsatz von 3,95 Milliarden Euro und einen Nettogewinn von 115 Millionen bzw. 0,80 Euro je Aktie erwartet.

Bereits vor gut einem Monat hatte der Konzern auf Basis vorläufiger Zahlen berichtet, dass der operative Rohertrag um 5 Prozent auf 974 Millionen Euro zurückgegangen und das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (operatives EBITA) um 17 Prozent auf 246 Millionen Euro eingebrochen war.

Für das Gesamtjahr 2025 erwartet Brenntag nun ein operatives EBITA in der Bandbreite von 950 Millionen Euro bis 1,05 Milliarden Euro. Bis zur Jahresmitte hatte der Konzern ein operatives EBITA im unteren Bereich der ursprünglichen Bandbreite von 1,10 bis 1,30 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Auch in der zweiten Jahreshälfte sollten sich Preisdruck und schleppende Nachfrage fortsetzen.

Im XETRA-Handel am Mittwoch verliert die Brenntag-Aktie zeitweise 1,30 Prozent auf 54,74 Euro.

DOW JONES

