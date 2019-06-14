Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0

47.80
CHF
-1.60
CHF
-3.24 %
14.06.2019
SWX
Brenntag
47.63 CHF -4.16%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Brenntag von 51,50 auf 45,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das Branchenumfeld bleibe wegen zyklischen und strukturellen Gegenwinds schwierig, schrieb Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daher habe er die Gewinnerwartungen für den Chemikalienhändler reduziert./rob/mis/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Brenntag SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
45.40 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
47.49 € 		Abst. Kursziel*:
-4.40%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
47.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4.62%
Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse