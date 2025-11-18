|Ziele erreicht
Roche-Aktie springt an: Forschungserfolg mit Brustkrebsmittel
Roche hat einen Forschungserfolg zu vermelden.
Das Medikament wurde bei Patientinnen getestet, die früh erkannten Brustkrebs haben und deren Tumor hormonabhängig (ER-positiv) und HER2-negativ ist - also die häufigste Form dieser Krankheit. Laut Roche macht ER-positiver Brustkrebs etwa 70 Prozent aller Brustkrebsfälle aus. Derzeit kommt es bei bis zu einem Drittel der Betroffenen zu einem Rückfall.
Die Studie zeigte, dass Giredestrant das Risiko für ein Wiederauftreten eines invasiven Tumors deutlich stärker senkt als die bisher übliche Hormontherapie.
Durchbruch für neue Wirkstoffklasse
Es ist laut Roche das erste Mal, dass ein Medikament aus dieser Wirkstoffklasse - sogenannte selektive Östrogenrezeptor-Zerstörer (SERD) - in einer grossen Studie beweist, dass es im frühen Krankheitsstadium einen deutlichen Vorteil bringt. Die meisten Brustkrebsfälle werden heute in einem frühen Stadium entdeckt, was solche Fortschritte besonders wichtig mache.
Die Überlebensdaten aus der Studie waren zum Zeitpunkt der Zwischenanalyse noch nicht ausgereift, zeigten laut Roche jedoch ebenfalls einen positiven Trend. Unerwartete Sicherheitsbefunde seien nicht beobachtet worden.
Die vollständigen Studiendaten sollen auf einer bevorstehenden medizinischen Tagung vorgestellt und anschliessend den Gesundheitsbehörden weltweit zur Verfügung gestellt werden.
lidERA ist die zweite positive zulassungsrelevante Studie für Giredestrant nach evERA Breast Cancer, die auf dem Kongress der European Society for Medical Oncology 2025 vorgestellt wurde.
Fenebrutinib zeigt Wirksamkeit bei verschiedenen MS-Formen
Roche hat Studienerfolge mit seinem Multiple-Sklerose-Medikamentenkandidaten Fenebrutinib erzielt. Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, hat das Medikament die primären Endpunkte in zwei klinischen Studien der Phase 3 erreicht.
In der einen Studie wurde gezeigt, dass die annualisierte Schubrate bei Patienten mit schubförmiger Multipler Sklerose im Vergleich zu einer Konkurrenzbehandlung über einen Zeitraum von mindestens 96 Wochen reduziert wurde. Dies ist die häufigste Form der Multiplen Sklerose.
In einer weiteren Studie mit Patienten mit Primär progredienter Multipler Sklerose, einer selteneren Form, sei gezeigt worden, dass das Medikament der bisherigen Zugelassenen Roche-Behandlung Ocrevus nicht unterlegen sei in Bezug auf die Verzögerung des Einsetzens einer bestätigten Behinderungsprogression über einen Behandlungszeitraum von mindestens 120 Wochen.
Der Konzern will Daten aus einer weiteren Studie der Phase 3 mit Fenebrutinib bei Patienten mit schubförmiger Multipler Sklerose in der ersten Jahreshälfte 2026 veröffentlichen. Dann werde erwogen, die Daten an die Regulierungsbehörden weiterzugeben.
Die Roche-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 7,24 Prozent auf 307,99 Franken.
awp / DOW JONES
