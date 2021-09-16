Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Brenntag SE Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Brenntag von 67 auf 46 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die europäische Chemiebranche sei strukturell angeschlagen, schrieb Gaurav Jain am Dienstagnachmittag in seiner Analyse. Wer an Relevanz verliere, in der globalen Kostenkurve schlecht positioniert sei und/oder möglicherweise gar seine Kapitalkosten nicht mehr verdiene, gerate in einen langsamen, aber unerbittlichen Abwärtsstrudel. Ohne Zugang zu billigem russischen Gas oder massiv sinkenden Kapazitäten in China könnte genau dies das Schicksal der europäischen Chemiebranche sein. Die Politik könne dies wohl kaum verhindern, ganz gleich wie umfassend der "European Chemicals Industry Action Plan" auch sei. Jain schätzt die Branche insgesamt also negativ ein. Relativ gut findet er Industriegaskonzerne, Zutatenhersteller und Chemikalienhändler. Besonders skeptisch sieht er breit aufgestellte Chemiekonzerne./ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 16:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Equal Weight
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
46.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
46.95 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.02%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
49.71 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.46%
|
Analyst Name::
Gaurav Jain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Brenntag SE
|
11.11.25
|Ausblick: Brenntag SE stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
06.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
06.11.25
|Börse Frankfurt in Rot: DAX sackt schlussendlich ab (finanzen.ch)
|
06.11.25
|XETRA-Handel LUS-DAX in Rot (finanzen.ch)
|
06.11.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: So performt der DAX aktuell (finanzen.ch)
|
06.11.25
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX fällt am Donnerstagmittag zurück (finanzen.ch)
|
06.11.25
|Börse Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Mittag (finanzen.ch)
|
05.11.25
|DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Brenntag SE-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
Analysen zu Brenntag SE
|08:08
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:47
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.25
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Brenntag Sell
|UBS AG
|08:08
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:47
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.25
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Brenntag Sell
|UBS AG
|26.09.25
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|19.08.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|Brenntag Add
|Baader Bank
|04.08.25
|Brenntag Add
|Baader Bank
|08:08
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Brenntag Sell
|UBS AG
|18.08.25
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|07:47
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|24.09.25
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.25
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|20.08.25
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Brenntag SE
|91.50
|92.07%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:42
|
Deutsche Bank AG
SGL Carbon Hold
|08:28
|
Barclays Capital
WACKER CHEMIE Equal Weight
|08:24
|
JP Morgan Chase & Co.
BAT Neutral
|08:24
|
Deutsche Bank AG
STRATEC Hold
|08:23
|
Deutsche Bank AG
Siemens Healthineers Buy
|08:23
|
Deutsche Bank AG
Porsche Automobil Buy
|08:22
|
Deutsche Bank AG
K+S Buy