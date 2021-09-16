Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’760 0.5%  SPI 17’570 0.4%  Dow 47’928 1.2%  DAX 24’277 0.8%  Euro 0.9260 -0.1%  EStoxx50 5’766 0.7%  Gold 4’126 0.0%  Bitcoin 82’915 0.6%  Dollar 0.7992 -0.2%  Öl 64.8 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
JENOPTIK-Aktie stark gesucht: Prognose erneut vorsichtiger - Marge überrascht
BYD-Aktie gibt wieder nach: Erholung vom Wochenstart nicht von Dauer
Swiss Prime Site-Aktie moderat im Plus: Akara Diversity PK will mit Kapitalerhöhung bis zu 119 Millionen Franken aufnehmen
LVMH-Aktie fester: Einstieg bei an La Joux-Perret
Alcon-Aktie mit Kurssprung: Alcon wächst im dritten Quartal wieder schneller
Suche...
Plus500 Depot

Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0

91.50
CHF
43.86
CHF
92.07 %
16.09.2021
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.11.2025 08:08:58

Brenntag SE Underperform

Brenntag
46.07 CHF 5.77%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Underperform" belassen. Das operative Ergebnis (Ebita) liege um zwei Prozent über seiner Annahme und der Konsensschätzung, schrieb Chris Counihan in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Mittelwert der für das Ebita im Gesamtjahr in Aussicht gestellten Zielspanne impliziere, dass diese Kennziffer im Schlussquartal unter seiner und der Konsensprognose liegen dürfte./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Brenntag SE Underperform
Unternehmen:
Brenntag SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
47.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
46.95 € 		Abst. Kursziel*:
0.11%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
49.71 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.45%
Analyst Name::
Chris Counihan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Brenntag SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Brenntag SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:08 Brenntag Underperform Jefferies & Company Inc.
07:47 Brenntag Equal Weight Barclays Capital
11.11.25 Brenntag Underperform Jefferies & Company Inc.
15.10.25 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
10.10.25 Brenntag Sell UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen