Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Brenntag SE Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Underperform" belassen. Das operative Ergebnis (Ebita) liege um zwei Prozent über seiner Annahme und der Konsensschätzung, schrieb Chris Counihan in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Mittelwert der für das Ebita im Gesamtjahr in Aussicht gestellten Zielspanne impliziere, dass diese Kennziffer im Schlussquartal unter seiner und der Konsensprognose liegen dürfte./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Underperform
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
47.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
46.95 €
|
Abst. Kursziel*:
0.11%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
49.71 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.45%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Brenntag SE
|
11.11.25
|Ausblick: Brenntag SE stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
06.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
06.11.25
|Börse Frankfurt in Rot: DAX sackt schlussendlich ab (finanzen.ch)
|
06.11.25
|XETRA-Handel LUS-DAX in Rot (finanzen.ch)
|
06.11.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: So performt der DAX aktuell (finanzen.ch)
|
06.11.25
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX fällt am Donnerstagmittag zurück (finanzen.ch)
|
06.11.25
|Börse Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Mittag (finanzen.ch)
|
05.11.25
|DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Brenntag SE-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
Analysen zu Brenntag SE
|08:08
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:47
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.25
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Brenntag Sell
|UBS AG
|08:08
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:47
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.25
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Brenntag Sell
|UBS AG
|26.09.25
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|19.08.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|Brenntag Add
|Baader Bank
|04.08.25
|Brenntag Add
|Baader Bank
|08:08
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Brenntag Sell
|UBS AG
|18.08.25
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|07:47
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|24.09.25
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.25
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|20.08.25
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Brenntag SE
|91.50
|92.07%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:42
|
Deutsche Bank AG
SGL Carbon Hold
|08:28
|
Barclays Capital
WACKER CHEMIE Equal Weight
|08:24
|
JP Morgan Chase & Co.
BAT Neutral
|08:24
|
Deutsche Bank AG
STRATEC Hold
|08:23
|
Deutsche Bank AG
Siemens Healthineers Buy
|08:23
|
Deutsche Bank AG
Porsche Automobil Buy
|08:22
|
Deutsche Bank AG
K+S Buy