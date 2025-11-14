|Aktie auf dem Prüfstand
DZ BANK gibt Brenntag SE-Aktie Verkaufen
Die Brenntag SE-Aktie wurde von DZ BANK genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Brenntag von 48 auf 45 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. "Das dritte Quartal reiht sich nahtlos in die Ergebnisse der ersten sechs Monate ein. Dies ist vor allem auf die schwache Nachfrage aus der Industriebranche zurückzuführen", schrieb Peter Spengler am Freitag in seinem Resümee. Er begrüsst die Abkehr von den bisherigen Aufspaltungsplänen.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Brenntag SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Brenntag SE-Aktie musste um 14:26 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0.9 Prozent auf 49.37 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 75’326 Brenntag SE-Aktien. Das Papier gab seit Jahresanfang 2025 um 11.6 Prozent nach.
