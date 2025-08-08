Börse New York in Grün: Letztendlich Pluszeichen im NASDAQ 100

Am Freitag bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 0.95 Prozent fester bei 23’611.27 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.293 Prozent fester bei 23’458.14 Punkten, nach 23’389.53 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 23’619.24 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23’437.61 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ 100 bereits um 2.72 Prozent. Vor einem Monat, am 08.07.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 22’702.25 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 08.05.2025, einen Stand von 20’063.57 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 08.08.2024, einen Stand von 18’413.82 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 12.57 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 23’619.24 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16’542.20 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Gilead Sciences (+ 8.28 Prozent auf 119.41 USD), Monster Beverage (+ 6.40 Prozent auf 64.69 USD), Micron Technology (+ 6.28 Prozent auf 118.89 USD), AppLovin A (+ 4.26 Prozent auf 455.98 USD) und Apple (+ 4.24 Prozent auf 229.35 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Warner Bros Discovery (-8.01 Prozent auf 10.91 USD), Microchip Technology (-6.57 Prozent auf 61.87 USD), Datadog A (-4.01 Prozent auf 130.91 USD), Axon Enterprise (-3.27 Prozent auf 842.50 USD) und Vertex Pharmaceuticals (-2.42 Prozent auf 366.54 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Aktuell weist die Apple-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 29’263’945 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.755 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 7.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die The Kraft Heinz Company-Aktie mit 5.79 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

