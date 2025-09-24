Börse New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Abschläge

Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel letztendlich um 0.31 Prozent tiefer bei 24’503.57 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.280 Prozent höher bei 24’648.97 Punkten, nach 24’580.17 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 24’650.42 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 24’388.59 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 0.344 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 23’498.12 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 22’190.52 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.09.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 19’944.84 Punkten gehandelt.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 16.82 Prozent. Bei 24’781.73 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 16’542.20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Marvell Technology (+ 7.33 Prozent auf 80.09 USD), Xcel Energy (+ 6.69 Prozent auf 77.93 USD), Intel (+ 6.41 Prozent auf 31.22 USD), JDcom (+ 5.74 Prozent auf 34.83 USD) und Tesla (+ 3.98 Prozent auf 442.79 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Axon Enterprise (-10.23 Prozent auf 698.02 USD), Synopsys (-4.53 Prozent auf 468.09 USD), Electronic Arts (-3.86 Prozent auf 167.35 USD), IDEXX Laboratories (-3.27 Prozent auf 627.17 USD) und Micron Technology (-2.82 Prozent auf 161.71 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 35’571’124 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3.783 Bio. Euro heraus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 7.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch