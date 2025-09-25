Börse New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Der NASDAQ 100 gab im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0.43 Prozent auf 24’397.31 Punkte nach. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.742 Prozent auf 24’321.73 Punkte an der Kurstafel, nach 24’503.57 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24’186.37 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 24’460.66 Punkten.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ 100 bereits um 0.776 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 23’425.60 Punkten auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 25.06.2025, den Wert von 22’237.74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 19’972.61 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 16.31 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 24’781.73 Punkten. Bei 16’542.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Intel (+ 8.87 Prozent auf 33.99 USD), Marvell Technology (+ 4.64 Prozent auf 83.81 USD), Synopsys (+ 4.08 Prozent auf 487.20 USD), Charter A (+ 2.73 Prozent auf 270.57 USD) und Axon Enterprise (+ 2.02 Prozent auf 712.15 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-6.99 Prozent auf 300.70 USD), Tesla (-4.38 Prozent auf 423.39 USD), Lululemon Athletica (-4.02 Prozent auf 172.01 USD), Constellation Energy (-3.77 Prozent auf 326.33 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (-3.72 Prozent auf 555.51 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 53’244’888 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3.691 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Die Charter A-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5.99 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

