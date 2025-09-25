Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11'876 -0.9%  SPI 16'483 -1.0%  Dow 45'947 -0.4%  DAX 23'535 -0.6%  Euro 0.9326 -0.1%  EStoxx50 5'445 -0.4%  Gold 3'749 0.4%  Bitcoin 87'299 -3.1%  Dollar 0.7997 0.6%  Öl 69.7 0.8% 
NASDAQ 100 985336 / US6311011026

24’397.31
Pkt
-106.26
Pkt
-0.43 %
23:16:00
NASDAQ 100-Performance im Fokus 25.09.2025 22:33:46

Börse New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Börse New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Der NASDAQ 100 zeigte sich schlussendlich im Minus.

Der NASDAQ 100 gab im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0.43 Prozent auf 24’397.31 Punkte nach. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.742 Prozent auf 24’321.73 Punkte an der Kurstafel, nach 24’503.57 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24’186.37 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 24’460.66 Punkten.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ 100 bereits um 0.776 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 23’425.60 Punkten auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 25.06.2025, den Wert von 22’237.74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 19’972.61 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 16.31 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 24’781.73 Punkten. Bei 16’542.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Intel (+ 8.87 Prozent auf 33.99 USD), Marvell Technology (+ 4.64 Prozent auf 83.81 USD), Synopsys (+ 4.08 Prozent auf 487.20 USD), Charter A (+ 2.73 Prozent auf 270.57 USD) und Axon Enterprise (+ 2.02 Prozent auf 712.15 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-6.99 Prozent auf 300.70 USD), Tesla (-4.38 Prozent auf 423.39 USD), Lululemon Athletica (-4.02 Prozent auf 172.01 USD), Constellation Energy (-3.77 Prozent auf 326.33 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (-3.72 Prozent auf 555.51 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 53’244’888 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3.691 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Die Charter A-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5.99 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
