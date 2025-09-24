Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 notiert im Minus

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0.45 Prozent leichter bei 24’469.49 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.280 Prozent stärker bei 24’648.97 Punkten, nach 24’580.17 Punkten am Vortag.

Bei 24’388.59 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 24’650.42 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ 100 bereits um 0.483 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, den Stand von 23’498.12 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.06.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 22’190.52 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 24.09.2024, bei 19’944.84 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 16.66 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 24’781.73 Punkten. 16’542.20 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Marvell Technology (+ 8.16 Prozent auf 80.71 USD), JDcom (+ 5.92 Prozent auf 34.89 USD), Intel (+ 5.61 Prozent auf 30.99 USD), Diamondback Energy (+ 3.41 Prozent auf 147.03 USD) und Tesla (+ 3.20 Prozent auf 439.46 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Axon Enterprise (-8.04 Prozent auf 715.06 USD), Synopsys (-4.21 Prozent auf 469.70 USD), Micron Technology (-3.55 Prozent auf 160.51 USD), Electronic Arts (-3.15 Prozent auf 168.59 USD) und IDEXX Laboratories (-2.90 Prozent auf 629.57 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 18’428’305 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.783 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7.26 erwartet. Mit 6.03 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch