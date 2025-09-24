Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NASDAQ 100 985336 / US6311011026

24’466.64
Pkt
-113.53
Pkt
-0.46 %
20:20:35
NASDAQ 100-Kursentwicklung 24.09.2025 20:03:33

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 notiert im Minus

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 notiert im Minus

Der NASDAQ 100 zeigt sich heute leichter.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0.45 Prozent leichter bei 24’469.49 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.280 Prozent stärker bei 24’648.97 Punkten, nach 24’580.17 Punkten am Vortag.

Bei 24’388.59 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 24’650.42 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ 100 bereits um 0.483 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, den Stand von 23’498.12 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.06.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 22’190.52 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 24.09.2024, bei 19’944.84 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 16.66 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 24’781.73 Punkten. 16’542.20 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Marvell Technology (+ 8.16 Prozent auf 80.71 USD), JDcom (+ 5.92 Prozent auf 34.89 USD), Intel (+ 5.61 Prozent auf 30.99 USD), Diamondback Energy (+ 3.41 Prozent auf 147.03 USD) und Tesla (+ 3.20 Prozent auf 439.46 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Axon Enterprise (-8.04 Prozent auf 715.06 USD), Synopsys (-4.21 Prozent auf 469.70 USD), Micron Technology (-3.55 Prozent auf 160.51 USD), Electronic Arts (-3.15 Prozent auf 168.59 USD) und IDEXX Laboratories (-2.90 Prozent auf 629.57 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 18’428’305 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.783 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7.26 erwartet. Mit 6.03 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
SMI schliesst mit Verlusten -- DAX letztlich Plus -- US-Börsen fallen -- Asiens Börsen beenden Handel in Grün
BYD-Aktie schwächelt: So rüstet sich der Elektroautobauer gegen mögliche NVIDIA-Lieferstopps
Aktien von SoftBank und Oracle uneins: Fünf neue KI-Rechenzentren im Rahmen des Stargate-Projekts geplant
ETFs nicht gleich risikofrei: Was Anleger wissen müssen
Aktien von D-Wave und IonQ reagieren uneins auf neue US-Politikinitiativen
SAP und OpenAI wollen deutsche Verwaltung mit sicherer KI versorgen - Aktie zieht an
Gerresheimer-Aktie fällt zweistellig: Bafin untersucht Konzernabschluss auf Fehler in der Rechnungslegung
Eli Lilly baut neues Werk - Novo Nordisk-Aktie gerät stärker in den Konkurrenzkampf
Bitcoin-Abflüsse auf Rekordhoch: Steht der Kryptomarkt vor einer Angebotslücke?

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
