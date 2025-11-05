Börse Europa: Euro STOXX 50 verbucht Verluste

Der Euro STOXX 50 sinkt im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0.22 Prozent auf 5’647.75 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4.848 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.724 Prozent tiefer bei 5’619.21 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5’660.20 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Mittwoch bei 5’648.34 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’605.47 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der Euro STOXX 50 bereits um 0.290 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’651.71 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 05.08.2025, wies der Euro STOXX 50 5’249.59 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 05.11.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4’870.33 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 14.84 Prozent zu Buche. Bei 5’734.28 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4’540.22 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell BMW (+ 4.91 Prozent auf 84.24 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3.02 Prozent auf 57.94 EUR), BASF (+ 2.37 Prozent auf 42.84 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1.75 Prozent auf 92.78 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1.71 Prozent auf 39.78 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-3.47 Prozent auf 105.70 EUR), Infineon (-0.95 Prozent auf 33.87 EUR), Bayer (-0.86 Prozent auf 26.53 EUR), Deutsche Bank (-0.81 Prozent auf 31.29 EUR) und Rheinmetall (-0.61 Prozent auf 1’718.50 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den grössten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 2’132’971 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 359.112 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 5.80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BNP Paribas-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.72 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

