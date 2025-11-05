Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’346 0.3%  SPI 17’065 0.2%  Dow 47’202 0.3%  DAX 23’950 0.0%  Euro 0.9310 0.1%  EStoxx50 5’651 -0.2%  Gold 3’970 1.0%  Bitcoin 83’727 1.7%  Dollar 0.8104 0.0%  Öl 64.2 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Sika41879292Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Idorsia36346343
Top News
Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 3 Jahren eingebracht
S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dell Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen
S&P 500-Titel ConocoPhillips-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ConocoPhillips von vor 5 Jahren eingefahren
Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in 3M von vor 5 Jahren abgeworfen
NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: So viel hätte eine Investition in QUALCOMM von vor 5 Jahren abgeworfen
Suche...
200.- Saxo-Deal

DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursentwicklung im Fokus 05.11.2025 15:58:58

Börse Europa: Euro STOXX 50 verbucht Verluste

Börse Europa: Euro STOXX 50 verbucht Verluste

Der Euro STOXX 50 verzeichnet am Mittwoch Verluste.

BMW
78.27 CHF 4.85%
Kaufen Verkaufen

Der Euro STOXX 50 sinkt im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0.22 Prozent auf 5’647.75 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4.848 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.724 Prozent tiefer bei 5’619.21 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5’660.20 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Mittwoch bei 5’648.34 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’605.47 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der Euro STOXX 50 bereits um 0.290 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’651.71 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 05.08.2025, wies der Euro STOXX 50 5’249.59 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 05.11.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4’870.33 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 14.84 Prozent zu Buche. Bei 5’734.28 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4’540.22 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell BMW (+ 4.91 Prozent auf 84.24 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3.02 Prozent auf 57.94 EUR), BASF (+ 2.37 Prozent auf 42.84 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1.75 Prozent auf 92.78 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1.71 Prozent auf 39.78 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-3.47 Prozent auf 105.70 EUR), Infineon (-0.95 Prozent auf 33.87 EUR), Bayer (-0.86 Prozent auf 26.53 EUR), Deutsche Bank (-0.81 Prozent auf 31.29 EUR) und Rheinmetall (-0.61 Prozent auf 1’718.50 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den grössten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 2’132’971 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 359.112 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 5.80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BNP Paribas-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.72 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu BMW AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten