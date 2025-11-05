Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’289 0.4%  SPI 17’037 0.3%  Dow 47’085 -0.5%  DAX 23’949 -0.8%  Euro 0.9297 -0.1%  EStoxx50 5’660 -0.3%  Gold 3’967 0.9%  Bitcoin 82’369 0.0%  Dollar 0.8094 -0.1%  Öl 64.4 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Toyota-Aktie verliert: Gewinnprognose enttäuscht trotz Zolleinigung
Ausblick: Zalando informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Wie Experten die Nike-Aktie im Oktober einstuften
Webinar mit Dr. Raimund Schriek: Die Illusion der Erinnerung - Wie du Denkfehler im Trading vermeidest
Ausblick: DHL Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner BTC/GBP
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

BTC/GBP

Geändert am: 05.11.2025 08:36:16

SMI leichter erwartet -- DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen uneins

Am heimischen Aktienmarkt wird mit Schwäche gerechnet. Der deutsche Aktienmarkt wird am Mittwoch mit Verlusten erwartet. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt soll am Mittwoch sinken.

Der SMI sowie die Nebenwertindizes SPI und SLI sollen leichter tendieren.

Mit einer leichteren Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Marktteilnehmer zum Start in die Wochenmitte. "Die Risikoaversion nimmt schon wieder zu", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf die Schwäche der asiatischen Märkte. Besonders in Japan und Südkorea weitet sich der Rücksetzer aus. Wie bereits an Wall Street stehen besonders ausgewählte Technologiewerte stark unter Druck, Händler verweisen auf die hohen Bewertungen einiger Titel. Daneben steht die Schwäche des DAX im internationalen Vergleich weiter im Blick. Er hatte am Dienstag erneut schlechter abgeschnitten als die meisten anderen europäischen Märkte. "Deutschland ist out", so ein Marktteilnehmer. Ohne bessere konjunkturelle Perspektiven sei eine nachhaltige Wende kaum zu erwarten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt soll sich am Mittwoch von seiner schwächeren Seite zeigen.

Der DAX soll die Sitzung leichter eröffnen.

Die Kursverluste vor allem im Technologiesektor in den USA am Vorabend dürften den deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte belasten. Damit verbleibt der DAX unter der Marke von 24'000 Punkten, unter die er am Vortag gerutscht war. Nach dem Handelsschluss hierzulande hatten die US-Börsen am Vorabend die Verluste noch ausgeweitet. Nach ihrem jüngsten Rekordlauf liessen die Anleger in New York und an der Tech-Börse Druck aus dem Kessel. Die Investoren hinterfragten zunehmend die hohen Bewertungen gerade von Technologiewerten, hiess es am Markt. Zuvor hatte das Trendthema Künstliche Intelligenz für viel Kursfantasie gesorgt.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es teils kräftig nach unten.

Der Dow Jones startete moderat tiefer in den Handel und verlor auch anschliessend. Er beendete die Sitzung 0,53 Prozent im Minus bei 47'084,99 Punkten.
Der NASDAQ Composite rutschte anfänglich deutlich ab und büsste auch weiterhin kräftig ein. Er verliess den Handel 2,04 Prozent leichter bei 23'348,64 Stellen.

An den zuletzt stark gelaufenen US-Börsen kam es am Dienstag zu einem Rücksetzer. Unter Anlegern würden die hohen Bewertungen gerade von Technologiewerten hinterfragt, hiess es am Markt. In den vergangenen Tagen hatte das Trendthema Künstliche Intelligenz weiter für viel Fantasie gesorgt, doch mit beginnenden Gewinnmitnahmen befürchten Marktbeobachter eine mögliche Korrektur.

Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets verwies auf die Palantir-Aktie als Vorboten einer Korrektur unter den "heiss gelaufenen Technologieaktien". Der Hype rund um das Thema Künstliche Intelligenz habe im dritten Quartal zwar auch Palantir geholfen und bei dem Unternehmen für anspruchsvollere Ziele gesorgt. Der Dreh der Papiere ins Minus färbe nun aber auf den Gesamtmarkt ab.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Mittwoch mit unterschiedlichen Vorzeichen.

In Tokio verliert der Nikkei 225 2,5 Prozent auf 50'212,27 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite daneben 0,25 Prozent höher bei 3'970,26 Einheiten.

In Hongkong sinkt der Hang Seng derweil um 0,26 Prozent auf 25'885,65 Punkte (MEZ: 08:17).

An den Börsen in Südostasien geht es am Mittwoch den zweiten Tag in Folge deutlich nach unten. Allerdings können sich Nikkei wie auch Kospi von ihrem Tagestief im Verlauf erholen. Der Abverkauf an der Wall Street gibt dabei die Richtung vor. Momentan haben Anleger rund um den Globus die Informationen zu verdauen, welche Milliarden-Beträge die Big-Tech-Unternehmen im kommenden Jahr für Künstliche Intelligenz (KI) ausgeben wollen. "Es ist eine sehr grosse Wette und ich glaube, der Markt fängt an, sie auch als eine solche zu behandeln", sagt Jason Pride, Chief of Investment Strategy and Research bei Glenmede. "Solange die Anleger nicht bestätigen können, dass das Ausmass der Ausgaben durch zukünftige Einnahmen gerechtfertigt ist, werden wir bei diesen Aktien wahrscheinlich eine hohe Volatilität erleben." Unter Druck stehen vor allem die technologielastigen Börsen in Japan und Südkorea.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Keystone, Ionana Davies / Shutterstock.com, Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?

💡 Mut zur Börse in der Vorsorge!
Im Gespräch mit Versicherungsexperte Christian Jetzer geht es um die wohl spannendste Frage der privaten Altersvorsorge:
👉 Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?

Viele Schweizerinnen und Schweizer sparen weiterhin auf dem klassischen 3a-Sparkonto – trotz minimaler Zinsen und hoher Inflation. Christian Jetzer erklärt, warum Anlegen mit Wertschriften heute fast ein Muss ist, welche Renditechancen und Risiken bestehen und wie du Steuern sparen kannst.

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich? | Börsentag Zürich 2025

Inside Trading & Investment

04.11.25 Logo WHS Trading-Chancen im turbulenten Markt | Live im Chart erklärt
04.11.25 Julius Bär: 9.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Mercedes-Benz Group AG
04.11.25 UBS Logo Silber: Raus aus dem Schatten
04.11.25 Marktüberblick: Aixtron haussiert
04.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Richemont, Geberit
04.11.25 SMI startet verhalten in den November
31.10.25 Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich? | Börsentag Zürich 2025
30.10.25 Rohstoffmärkte im Wirbelwind der Weltpolitik
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’780.94 19.90 BWDSCU
Short 13’053.52 13.75 BK6SXU
Short 13’529.86 8.93 BTASKU
SMI-Kurs: 12’289.42 04.11.2025 17:30:00
Long 11’771.64 19.12 SQOB2U
Long 11’513.74 13.60 BBWS3U
Long 11’014.36 8.77 BMQS4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
05.11.25 4D Molecular Therapeutics Inc Registered Shs / Quartalszahlen
05.11.25 a.k.a. Brands Holding Corp Registered Shs / Quartalszahlen
05.11.25 Aadi Bioscience Inc Registered Shs / Quartalszahlen
05.11.25 Abdul Mohsen Al-Hokair Group for Tourism and Development Company Registered Shs / Quartalszahlen
05.11.25 Abdullah Saad Mohammed Abo Moati for Bookstores Co. Registered Shs / Quartalszahlen
05.11.25 Acacia Research CorpShs Acacia Technologies / Quartalszahlen
05.11.25 Acadia Healthcare Co Inc / Quartalszahlen
05.11.25 ACADIA Pharmaceuticals Inc. / Quartalszahlen
mehr

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
05.11.25 Geldbasis (Jahr)
05.11.25 BoJ Monetary Policy Meeting Minutes
05.11.25 ANZ Rohstoffpreis
05.11.25 S&P Global EMI
05.11.25 AIB Services PMI
05.11.25 RatingDog Services PMI
05.11.25 Verbraucherpreisindex (YoY)
05.11.25 Verbraucherpreisindex (Kernrate) (YoY)
05.11.25 10-Jahres Bond Auktion
05.11.25 S&P Global Construction PMI
05.11.25 S&P Global Composite PMI
05.11.25 Retail Sales (YoY)
05.11.25 Retail Sales (MoM)
05.11.25 Werksaufträge n.s.a. (Jahr)
05.11.25 Werkaufträge s.a. (Monat)
05.11.25 Handelsbilanz
05.11.25 Industrieproduktion ( Monat )
05.11.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
05.11.25 Riksbank Zinssatzentscheidung
05.11.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
05.11.25 S&P Global PMI Gesamtindex
05.11.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
05.11.25 HCOB EMI Gesamtindex
05.11.25 HCOB EMI Dienstleistungen
05.11.25 HCOB EMI für Dienstleistungen
05.11.25 HCOB Composite EMI
05.11.25 Einzelhandelsumsätze s.a. ( Monat )
05.11.25 Einzelhandelsumsätze n.s.a ( Jahr )
05.11.25 EZB-Mitglied Panetta spricht
05.11.25 S&P Global EMI für Dienstleistungen
05.11.25 S&P Global Gesamt-EMI
05.11.25 Erzeugerpreisindex (Jahr)
05.11.25 Erzeugerpreisindex (Monat)
05.11.25 EZB-Mitglied Nagel spricht
05.11.25 EZB-Mitglied Villeroy spricht
05.11.25 Arbeitslosenquote
05.11.25 MBA Hypothekenanträge
05.11.25 NBP-Basissatz
05.11.25 ADP Employment Change
05.11.25 S&P Global EMI Gesamtindex
05.11.25 S&P Global EMI Dienstleistungen
05.11.25 ISM Index der Auftragseingänge im nichtverarbeitenden Gewerbe
05.11.25 ISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Dienstleistungen
05.11.25 ISM Beschäftigungsindex für das nichtproduzierende Gewerbe
05.11.25 ISM Nicht-Produktion Bezahlte Preise
05.11.25 EIA Rohöl Lagerbestand
05.11.25 BoE-Mitglied Breeden spricht
05.11.25 Zinssatzentscheidung

Meistgelesene Nachrichten

D-Wave nimmt neues Quanten-System für US-Verteidigung in Betrieb - Aktie schwächelt vor Zahlen
Palantir-Aktie trotzdem tiefer: Mehr Umsatz und Gewinn
US-Börsen letztlich leichter -- SMI beendet Handel im Plus -- DAX schliesst schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: Anleger schicken AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag auf rotes Terrain
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagvormittag mit Abschlägen
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall wird am Nachmittag ausgebremst
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Dienstagvormittag billiger
XRP Kurs Prognose: Ausgedient?
Geberit-Aktie in Grün: Jahresausblick nach starkem Quartal angehoben
Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Dienstagvormittag entwickeln

Top-Rankings

Oktober 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Oktober 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Oktober 2025 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen L ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Rohstoffe im Oktober 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

GBP/CHF 1.0539 -0.0014
-0.13
EUR/USD 1.1485 -0.0002
-0.01
USD/EUR 0.8707 0.0000
0.00
EUR/CHF 0.9297 -0.0007
-0.07
JPY/CHF 0.0053 0.0000
-0.06
CHF/EUR 1.0758 0.0012
0.11
CHF/GBP 0.9489 0.0014
0.15
CHF/USD 1.2355 0.0012
0.10
CHF/JPY 189.8320 0.1702
0.09
USD/CHF 0.8094 -0.0008
-0.10
GBP/BTC 0.0000 0.0000
-0.10
EUR/BTC 0.0000 0.0000
-0.12
JPY/BTC 0.0000 0.0000
6.61
CHF/BTC 0.0000 0.0000
0.00
USD/BTC 0.0000 0.0000
-0.12
EUR/ETH 0.0003 0.0000
-0.59
JPY/ETH 0.0000 0.0000
-0.41
CHF/ETH 0.0004 0.0000
-0.48
USD/ETH 0.0003 0.0000
-0.58
GBP/ETH 0.0004 0.0000
-0.60
JPY/BCH 0.0000 0.0000
-0.80
USD/ETC 0.0696 -0.0002
-0.30
BITCOIN/GBP 0.0378 0.0013
3.56

finanzen.net News

Datum Titel
08:33 Deutschland: Auftragseingang zieht nach vier Rückgängen in Folge wieder an
08:33 AKTIE IM FOKUS: Qiagen schwach - Jefferies: schwaches Schlussquartal zu erwarten
08:31 VW-Rivale Toyota peilt nach Zolleinigung mehr Gewinn an - enttäuscht aber
08:30 Ifo-Institut: Deutsche Autoindustrie schöpft Hoffnung
08:26 Trump will Musk-Vertrauten Isaacman nun doch als Nasa-Chef
08:23 AKTIE IM FOKUS: Vonovia auf Erholungskurs
08:21 Aktien Frankfurt Ausblick: Verluste - Analyst sieht weitere Korrekturgefahr
08:19 ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für DWS auf 58 Euro - 'Outperform'
08:17 ROUNDUP: Zölle und starker Euro belasten Ausblick von Siemens Healthineers
08:16 Novo Nordisk kappt abermals seine Jahresziele - Drittes Quartal enttäuscht