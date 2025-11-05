SMI leichter erwartet -- DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen uneins

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt soll am Mittwoch sinken.

Der SMI sowie die Nebenwertindizes SPI und SLI sollen leichter tendieren.

Mit einer leichteren Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Marktteilnehmer zum Start in die Wochenmitte. "Die Risikoaversion nimmt schon wieder zu", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf die Schwäche der asiatischen Märkte. Besonders in Japan und Südkorea weitet sich der Rücksetzer aus. Wie bereits an Wall Street stehen besonders ausgewählte Technologiewerte stark unter Druck, Händler verweisen auf die hohen Bewertungen einiger Titel. Daneben steht die Schwäche des DAX im internationalen Vergleich weiter im Blick. Er hatte am Dienstag erneut schlechter abgeschnitten als die meisten anderen europäischen Märkte. "Deutschland ist out", so ein Marktteilnehmer. Ohne bessere konjunkturelle Perspektiven sei eine nachhaltige Wende kaum zu erwarten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt soll sich am Mittwoch von seiner schwächeren Seite zeigen.

Der DAX soll die Sitzung leichter eröffnen.

Die Kursverluste vor allem im Technologiesektor in den USA am Vorabend dürften den deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte belasten. Damit verbleibt der DAX unter der Marke von 24'000 Punkten, unter die er am Vortag gerutscht war. Nach dem Handelsschluss hierzulande hatten die US-Börsen am Vorabend die Verluste noch ausgeweitet. Nach ihrem jüngsten Rekordlauf liessen die Anleger in New York und an der Tech-Börse Druck aus dem Kessel. Die Investoren hinterfragten zunehmend die hohen Bewertungen gerade von Technologiewerten, hiess es am Markt. Zuvor hatte das Trendthema Künstliche Intelligenz für viel Kursfantasie gesorgt.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es teils kräftig nach unten.

Der Dow Jones startete moderat tiefer in den Handel und verlor auch anschliessend. Er beendete die Sitzung 0,53 Prozent im Minus bei 47'084,99 Punkten.

Der NASDAQ Composite rutschte anfänglich deutlich ab und büsste auch weiterhin kräftig ein. Er verliess den Handel 2,04 Prozent leichter bei 23'348,64 Stellen.

An den zuletzt stark gelaufenen US-Börsen kam es am Dienstag zu einem Rücksetzer. Unter Anlegern würden die hohen Bewertungen gerade von Technologiewerten hinterfragt, hiess es am Markt. In den vergangenen Tagen hatte das Trendthema Künstliche Intelligenz weiter für viel Fantasie gesorgt, doch mit beginnenden Gewinnmitnahmen befürchten Marktbeobachter eine mögliche Korrektur.

Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets verwies auf die Palantir-Aktie als Vorboten einer Korrektur unter den "heiss gelaufenen Technologieaktien". Der Hype rund um das Thema Künstliche Intelligenz habe im dritten Quartal zwar auch Palantir geholfen und bei dem Unternehmen für anspruchsvollere Ziele gesorgt. Der Dreh der Papiere ins Minus färbe nun aber auf den Gesamtmarkt ab.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Mittwoch mit unterschiedlichen Vorzeichen.

In Tokio verliert der Nikkei 225 2,5 Prozent auf 50'212,27 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite daneben 0,25 Prozent höher bei 3'970,26 Einheiten.

In Hongkong sinkt der Hang Seng derweil um 0,26 Prozent auf 25'885,65 Punkte (MEZ: 08:17).

An den Börsen in Südostasien geht es am Mittwoch den zweiten Tag in Folge deutlich nach unten. Allerdings können sich Nikkei wie auch Kospi von ihrem Tagestief im Verlauf erholen. Der Abverkauf an der Wall Street gibt dabei die Richtung vor. Momentan haben Anleger rund um den Globus die Informationen zu verdauen, welche Milliarden-Beträge die Big-Tech-Unternehmen im kommenden Jahr für Künstliche Intelligenz (KI) ausgeben wollen. "Es ist eine sehr grosse Wette und ich glaube, der Markt fängt an, sie auch als eine solche zu behandeln", sagt Jason Pride, Chief of Investment Strategy and Research bei Glenmede. "Solange die Anleger nicht bestätigen können, dass das Ausmass der Ausgaben durch zukünftige Einnahmen gerechtfertigt ist, werden wir bei diesen Aktien wahrscheinlich eine hohe Volatilität erleben." Unter Druck stehen vor allem die technologielastigen Börsen in Japan und Südkorea.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires