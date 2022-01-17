BMW Aktie 324410 / DE0005190003
99.58CHF
5.58CHF
5.94 %
17.01.2022
SWX
05.11.2025 09:46:32
BMW Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für BMW nach Zahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate hätten die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Marc-Rene Tonn am Mittwoch. Die Barmittelzuflüsse der ersten neun Monate seien solide gewesen. Die Prognosesenkung vom Oktober lasse allerdings einen recht mauen Cashflow im vierten Quartal vermuten./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Buy
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
95.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
80.02 €
|
Abst. Kursziel*:
18.72%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
81.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.28%
|
Analyst Name::
Marc-Rene Tonn
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BMW AG
|
09:39
|Jefferies & Company Inc. gibt BMW-Aktie Hold (finanzen.ch)
|
09:33
|BMW verdient im Tagesgeschäft wie erwartet - Aktie verliert leicht (AWP)
|
07:33
|BMW verdient im Tagesgeschäft wie erwartet - Plus zum schwachen Vorjahr (AWP)
|
04.11.25
|Ausblick: BMW-Aktie stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
04.11.25
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 gibt am Dienstagnachmittag nach (finanzen.ch)
|
04.11.25
|DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BMW von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
31.10.25
|Wie Experten die BMW-Aktie im Oktober einstuften (finanzen.net)
|
31.10.25
|Outperform für BMW-Aktie nach Bernstein Research-Analyse (finanzen.ch)
Analysen zu BMW AG
|08:45
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|99.58
|5.94%
