Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’314 0.1%  SPI 17’035 0.0%  Dow 47’085 -0.5%  DAX 23’795 -0.6%  Euro 0.9308 0.1%  EStoxx50 5’627 -0.6%  Gold 3’969 0.9%  Bitcoin 82’470 0.1%  Dollar 0.8102 0.0%  Öl 64.6 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
EVOTEC-Aktie knickt ein: EVOTEC kämpft weiter mit Verlusten - Kooperationsvereinbarung mit Sandoz
Ausblick: DHL Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Diginex-Aktie zeigt weiterhin extreme Kursausschläge - KI-Lösung als Wachstumstreiber?
Barry Callebaut-Aktie deutlich im Plus: Stärke im Gewinn trotzt schwachem Absatz
Ausblick: Commerzbank präsentiert Quartalsergebnisse
Suche...
200.- Saxo-Deal

BMW Aktie 324410 / DE0005190003

99.58
CHF
5.58
CHF
5.94 %
17.01.2022
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.11.2025 09:46:32

BMW Buy

BMW
76.66 CHF 2.70%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für BMW nach Zahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate hätten die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Marc-Rene Tonn am Mittwoch. Die Barmittelzuflüsse der ersten neun Monate seien solide gewesen. Die Prognosesenkung vom Oktober lasse allerdings einen recht mauen Cashflow im vierten Quartal vermuten./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: BMW AG Buy
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
95.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
80.02 € 		Abst. Kursziel*:
18.72%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
81.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.28%
Analyst Name::
Marc-Rene Tonn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BMW AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu BMW AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:45 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
08:45 BMW Outperform Bernstein Research
08:13 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 BMW Outperform Bernstein Research
24.10.25 BMW Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

BMW AG 99.58 5.94% BMW AG