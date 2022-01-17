BMW 76.66 CHF 2.70% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW nach Zahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Hummel lobte am Mittwochmorgen solide Kostensenkungen. Dem stehe die widrige Preisentwicklung entgegen./ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:11 / GMT



