BMW Aktie 324410 / DE0005190003

99.58
CHF
5.58
CHF
5.94 %
17.01.2022
SWX
05.11.2025 08:45:05

BMW Outperform

BMW
76.66 CHF 2.70%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW nach Zahlen mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Outperform" belassen. Der Umsatz habe im dritten Quartal etwas unter dem von BMW ermittelten Konsens gelegen, schrieb Stephen Reitman am Mittwoch. Beim operativen Gewinn (Ebit) seien die Erwartungen erfüllt worden, während die Ebit-Marge positiv überrascht habe. Reitman ist aus Anlegersicht vom Fahrzeugkonzept Neue Klasse überzeugt./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:27 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:27 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Outperform
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
92.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
80.02 € 		Abst. Kursziel*:
14.97%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
81.54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.83%
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

