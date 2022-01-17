BMW Aktie 324410 / DE0005190003
99.58CHF
5.58CHF
5.94 %
17.01.2022
SWX
05.11.2025 08:45:05
BMW Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW nach Zahlen mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Outperform" belassen. Der Umsatz habe im dritten Quartal etwas unter dem von BMW ermittelten Konsens gelegen, schrieb Stephen Reitman am Mittwoch. Beim operativen Gewinn (Ebit) seien die Erwartungen erfüllt worden, während die Ebit-Marge positiv überrascht habe. Reitman ist aus Anlegersicht vom Fahrzeugkonzept Neue Klasse überzeugt./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:27 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:27 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Outperform
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
92.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
80.02 €
|
Abst. Kursziel*:
14.97%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
81.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.83%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|99.58
|5.94%
