Ausblick bestätigt 05.11.2025 11:25:41

EVOTEC-Aktie knickt ein: EVOTEC kämpft weiter mit Verlusten - Kooperationsvereinbarung mit Sandoz

Eine geringere Nachfrage im Markt für frühe Arzneimittelforschung hat EVOTEC in den ersten neun Monaten einen Umsatzrückgang beschert.

Der operative Verlust weitete sich wegen einer anhaltenden Unterauslastung und hoher Kosten aus. Das Unternehmen sieht aber erste Anzeichen für eine Verbesserung im Kerngeschäft und kommt bei den Kostensenkungen voran. Der Ausblick wurde bestätigt.

Der Umsatz sank um 7,1 Prozent auf 535 Millionen Euro. Im Segment Discovery & Preclinical Development sank er um 12,3 Prozent auf 392 Millionen Euro, während das Segment Just - EVOTEC Biologics seine Erlöse um 11 Prozent auf 143,4 Millionen Euro steigerte.

Der bereinigte EBITDA-Verlust erhöhte sich auf knapp 17 Millionen Euro von 6 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Laut EVOTEC liegen die Kosteneinsparungen mit erwarteten 60 Millionen Euro doppelt so hoch wie im ursprünglichen Plan vorgesehen.

Der Konzern sieht die Erlöse dieses Jahr weiterhin zwischen 760 Millionen bis 800 Millionen Euro nach 797 Millionen im Vorjahr. Das bereinigte EBITDA wird bei 30 Millionen bis 50 Millionen Euro gesehen nach 22,6 Millionen im Vorjahr. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sollen im Korridor von 40 Millionen bis 50 Millionen nach 50,8 Millionen Euro im Vorjahr liegen.

Strategische Partnerschaft mit Sandoz

EVOTEC hat eine Vereinbarung mit der Sandoz Group über potenzielle Zahlungen von über 650 Millionen US-Dollar zuzüglich Umsatzbeteiligungen unterzeichnet. Wie das im Bereich der pharmazeutischen Wirkstoffforschung tätige Unternehmen mitteilte, umfasst die Vereinbarung die Just - EVOTEC Biologics Produktionsanlage in Toulouse und eine unbefristete Lizenz für EVOTECs Technologieplattform zur kontinuierlichen Herstellung von Biologika.

EVOTEC erhält rund 350 Millionen US-Dollar in bar sowie Lizenzgebühren und Entwicklungsumsätze, einschliesslich erfolgsabhängiger Meilensteine von mehr als 300 Millionen Dollar. Die Transaktion umfasse Umsatzbeteiligungen an einem Portfolio von bis zu zehn Biosimilars, die einen Markt mit Netto-Umsätzen der Originalpräparate-Hersteller von über 90 Milliarden US-Dollar adressierten.

Die Transaktion werde sich positiv auf EVOTECs Umsatzmix, Gewinnmargen und Kapitaleffizienz auswirken und unterstütze die Strategie eines weniger kapitalintensiven Geschäftsmodells, hiess es weiter. EVOTEC bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 mit einem erwarteten Konzernumsatzerlös zwischen 760 und 800 Millionen Euro und einem bereinigten Konzern-EBITDA von 30 bis 50 Millionen Euro.

Die EVOTEC-Aktie gerät am Mittwoch kräftig unter Druck und verliert via XETRA zeitweise 11,35 Prozent auf 6,28 Euro.

DOW JONES

3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: KLA-Tencor, Applied Materials, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ KLA-Tencor
NEU✅ Applied Materials
NEU✅ Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

inklusive Rebalancing:
❌ Manhattan Associates Inc
❌ Euronext N.V.
❌ Intercontinental Exchange

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: KLA-Tencor, Applied Materials, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:21 Anleger schichten in Sicherheit um
09:14 SG-Marktüberblick: 05.11.2025
08:00 3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: KLA-Tencor, Applied Materials, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mit François Bloch
07:31 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Verluste eingedämmt, aber…
04.11.25 Logo WHS Trading-Chancen im turbulenten Markt | Live im Chart erklärt
04.11.25 Julius Bär: 9.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Mercedes-Benz Group AG
04.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Richemont, Geberit
30.10.25 Rohstoffmärkte im Wirbelwind der Weltpolitik
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Top-Rankings

Oktober 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Oktober 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Oktober 2025 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen L ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Rohstoffe im Oktober 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

