BMW Aktie 324410 / DE0005190003

72.72
CHF
1.32
CHF
1.85 %
27.06.2019
SWX
22.08.2025 16:10:12

BMW Sector Perform

BMW
85.10 CHF -0.14%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BMW von 84 auf 87 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Tom Narayan ließ in einer am Freitag vorliegenden Studie die zurückliegende Berichtssaison in seine Bewertungsmodelle für einige Unternehmen aus der globalen Automobilbranche einfließen. Positiver ist er für Autozulieferer aus den USA gestimmt, während seine Rückschlüsse für europäische Autobauern durchwachsen ausfallen. Vorsichtig äußerte er sich zu reinen Elektrofahrzeug-Herstellern wie Rivian und Lucid./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 21:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 21:19 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Sector Perform
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
87.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
91.14 € 		Abst. Kursziel*:
-4.54%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
91.44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4.86%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

16:10 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
07.08.25 BMW Kaufen DZ BANK
05.08.25 BMW Buy Deutsche Bank AG
04.08.25 BMW Outperform Bernstein Research
01.08.25 BMW Buy UBS AG
