SMI 12'186 -0.4%  SPI 16'902 -0.5%  Dow 47'337 -0.5%  DAX 23'749 -1.6%  Euro 0.9308 0.0%  EStoxx50 5'598 -1.4%  Gold 3'996 -0.1%  Bitcoin 84'058 -2.4%  Dollar 0.8074 -0.1%  Öl 64.2 -1.0% 
04.11.2025 09:12:38

SMI und DAX starten schwächer -- Asiens Börsen in Rot

Der heimische sowie der deutsche Markt geben im Dienstagshandel nach. An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Dienstag abwärts.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt verbucht am Dienstag Abschläge.

So eröffnete der SMI 0,4 Prozent tiefer bei 12'183 Punkten.

Damit hält die Zurückhaltung der Investoren weiter an. Der Leitindex SMI war am Montag nach einem schwungvollen Auftakt am Ende nahezu unverändert aus dem ersten Handelstag im November gegangen. Auch die Vorgaben der Wall Street sowie der asiatischen Börsen sprechen nicht unbedingt für Kursgewinne.

Am Markt mehrten sich zuletzt die Stimmen, dass vor allem an der Wall Street die jüngsten Avancen vor allem dem KI-Boom geschuldet seien, die zugrundeliegende Stimmung aber eher vorsichtig sei. Zudem hat die Hoffnung auf eine weitere Zinssenkung durch die US-Notenbank mit den Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell vergangene Woche eine Dämpfer bekommen. Erst am gestrigen Montag verdeutlichen Kommentare von Fed-Gouverneur Stephen Miran und Austan Goolsbee, dem Präsidenten der Fed von Chicago, wie uneins sich die Währungshüter über den weiteren Weg sind. Miran sprach sich für deutliche Senkungen aus, während Goolsbee eher skeptisch war.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich am Dienstag deutlich schwächer.

So startete der DAX 1,37 Prozent im Minus bei 23'801,24 Einheiten.

Damit entpuppt sich der freundliche Wochenstart nach der vorangegangene Schwächephase als Strohfeuer. Schon am Montag war der DAX an der für den kurzfristigen Trend wichtigen 21-Tage-Linie abgeprallt und hatte nur einen Teil seiner Gewinne ins Ziel gerettet.

Ein möglicher Stimmungsdämpfer sind neue Nachrichten zum wichtigen Chip-Hersteller Nexperia, der zum chinesischen Konzern Wingtech gehört. Nachdem die Niederlande Nexperia Ende September unter ihre Kontrolle gestellt hatte, hatte China die Ausfuhr von Chips aus den Nexperia-Werken in China gestoppt. Zu Wochenbeginn hatte es Entspannungssignale in dem Konflikt gegeben. Doch nun forderte China die Niederlande auf, ihre Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Unternehmens einstellen und eine konstruktive Lösung für den Streit finden.

Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners verwies darauf, dass der seit Jahresbeginn starke DAX in der zweiten Hälfte bislang kaum von der Stelle gekommen ist. Dazu sei "an Asiens Börsen die Nervosität förmlich greifbar", kommentierte der Experte die aktuellen Kursverluste in Tokio, Shanghai und Seoul. "Die beeindruckende und schon beängstigende Rally macht eine Pause." Warnungen vor hohen Bewertungen an den Aktienbörsen und einer möglichen Korrektur würden lauter.

Nach einem ruhigen Wochenauftakt legten am Dienstag etliche deutsche Unternehmen ihre Quartalszahlen und Ausblicke vor.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.

Der Dow Jones gewann zu Beginn leicht hinzu, drehte dann jedoch ins Minus und gab letztlich 0,47 Prozent auf 47'337,23 Punkte nach.
Dagegen eröffnete der NASDAQ Composite den Handel deutlich im Plus. Im Verlauf gab er einen Teil seiner Gewinne wieder ab, beendete die Sitzung aber dennoch 0,46 Prozent höher bei 23'834,72 Zählern.

Die US-Aktienmärkte sind ohne klare Richtung in den Monat November gestartet. Während der Dow Jones an der Wall Street nachgab, setzten die Technologiewerte an der NASDAQ - angetrieben vom Hype um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) - ihren Höhenflug fort.

Die Kauflaune erklärten Händler teilweise mit einer Abkühlung der Handelsspannungen zwischen den USA und China und den soliden Geschäftsausweisen aus dem Technologiebereich. Unter anderem legt AMD am Dienstag nach der Schlussglocke Geschäftszahlen vor. "Technologie bleibt im Fokus, da Palantir und AMD diese Woche Berichte vorlegen werden, beide mit starken Aufschlägen seit Jahresbeginn durch Investorenoptimismus rund um KI und Chip-Nachfrage", sagte Analyst Matt Britzman von Hargreaves Lansdown.

ASIEN

Die Börsen in Fernost weisen am Dienstag rote Vorzeichen aus.

In Tokio verbucht der Nikkei 225 aktuell (06:56 Uhr) einen Verlust von 1,25 Prozent bei 51'753,81 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite daneben 0,43 Prozent auf 3'959,29 Einheiten.

In Hongkong gibt der Hang Seng 0,44 Prozent auf 26'043,78 Punkte ab.

"Die Marktteilnehmer befinden sich derzeit im Gewinnmitnahmemodus", stellte Marktexperte Andreas Lipkow fest. "Zusätzlich belasten die Äusserungen der US-Regierung, dass die Hochtechnologie von NVIDIA nicht exportiert werden soll, die jüngst avisierten Handelsabkommen zwischen den USA und China." Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen zudem auf die nachbörslichen Verluste des US-Technologiewertes Palantir. Die Experten der Landesbank Baden-Württemberg nannten zudem "Sorgen in Anbetracht des US-Shutdowns sowie die Unsicherheit hinsichtlich weiterer Zinssenkungen der Fed das Marktgeschehen."

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’782.20 19.41 BFKSDU
Short 13’054.81 13.71 B7ZS2U
Short 13’531.20 8.98 BTASKU
SMI-Kurs: 12’185.55 04.11.2025 09:10:40
Long 11’741.68 19.87 SWFBJU
Long 11’454.50 13.71 BK5S8U
Long 10’955.13 8.95 BBFSEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
04.11.25 Consumer Price Index Growth (MoM)
04.11.25 Consumer Price Index Growth (YoY)
04.11.25 Jibun Bank EMI des verarbeitenden Gewerbes
04.11.25 RBA Monetary Policy Statement
04.11.25 RBA Interest Rate Decision
04.11.25 RBA Rate Statement
04.11.25 Riyad Bank PMI
04.11.25 RBA Press Conference
04.11.25 HSBC Manufacturing PMI
04.11.25 EZB-Präsidentin Lagarde spricht
04.11.25 Haushalt
04.11.25 Exporte
04.11.25 Veränderung der Arbeitslosen
04.11.25 SECO Verbraucherklima
04.11.25 Verbrauchspreisindex-Inflation von FIPE
04.11.25 EZB-Mitglied Panetta spricht
04.11.25 EZB-Mitglied Escrivá spricht
04.11.25 Auktion 12-monatiger Letras
04.11.25 Auktion 6-monatiger Letras
04.11.25 EZB-Präsidentin Lagarde spricht
04.11.25 Fed-Mitglied Bowman spricht
04.11.25 BoE-Mitglied Breeden spricht
04.11.25 Industrieproduktion ( Jahr )
04.11.25 Industrieertrag (im Monatsvergleich)
04.11.25 Verbrauchervertrauen, saisonbereinigt
04.11.25 Verbraucherzuversicht
04.11.25 Warenhandelsbilanz
04.11.25 Importe
04.11.25 Exporte
04.11.25 Internationaler Warenhandel
04.11.25 Handelsbilanz
04.11.25 Redbook Index (Jahr)
04.11.25 IBD/TIPP Wirtschaftsoptimismus ( Monat )
04.11.25 JOLTS Stellenangebote
04.11.25 GDT Preisindex
04.11.25 Auftragseingänge der Industrie (Monat)
04.11.25 Geldreserven
04.11.25 EZB-Mitglied Nagel spricht
04.11.25 Guru Nanak Geburtstag
04.11.25 Jahres Budget Veröffentlichung
04.11.25 Währungsreserven
04.11.25 API wöchentlicher Rohöllagerbestand
04.11.25 Arbeitskostenindex (Jahr)
04.11.25 Arbeitskostenindex (Quartal)
04.11.25 Beschäftigungsänderung
04.11.25 Arbeitslosenquote
04.11.25 Erwerbsquote
04.11.25 Ai Group Bau-EMI
04.11.25 Ai Group EMI für das verarbeitende Gewerbe
04.11.25 AiG Industrie-Index
04.11.25 S&P Global zusammengesetzter PMI
04.11.25 S&P Global EMI für Dienstleistungen

Devisen in diesem Artikel

USD/ETC 0.0686 0.0019
2.82

