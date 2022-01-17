Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BMW Aktie 324410 / DE0005190003

99.58
CHF
5.58
CHF
5.94 %
17.01.2022
SWX
05.11.2025 08:13:37

BMW Overweight

BMW
74.64 CHF -0.01%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi sah in dem Report am Mittwoch erste Anzeichen, dass sich die Absatzvolumina in China stabilisieren. Dies sei genau das, woraus es wirklich ankomme. Er sieht darin auch starke Signalwirkung für die gesamte Branche./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Overweight
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
89.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
80.68 € 		Abst. Kursziel*:
10.31%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
80.32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.81%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Aktien in diesem Artikel

BMW AG 99.58 5.94% BMW AG