|Rekordanteile
|
05.11.2025 03:23:19
Top 5 der Autoindustrie: BYD-Aktie als heisser Tesla-Konkurrent
BYD drängt an die Branchenspitze: Im ersten Halbjahr 2025 wird der Konzern bereits auf Rang vier der weltweiten Markenabsätze geführt.
• H1 2025: BYD mit über 2 Millionen Verkäufen
• BYD gewinnt Marktanteile in Europa und Emerging Markets
Ein Hersteller, der einst mit Handyakkus gross wurde, skaliert sein Autogeschäft innerhalb weniger Jahre auf Millionenstückzahlen und verdrängt etablierte Namen aus der oberen Liga. 2024 markiert dabei den Wendepunkt, als BYD die 4,27 Millionen Marke knackt und sich in den globalen Top 5 festsetzt, während Business Insider BYD im Halbjahr 2025 bereits auf Rang vier der weltweiten Markenabsätze verortet.
Was den Tesla-Rivalen stark macht
Die Strategie ist pragmatisch und auf Volumen getrimmt: Neben reinen Elektroautos stützen Plug-in-Hybride das Wachstum und bedienen Preisstufen, in denen reine BEVs bislang schwer Fuss fassen, so Elektroauto News. Entscheidend ist zudem die Fertigungstiefe - von Batteriezellen bis zur Leistungselektronik -, die Kosten drückt und Modellzyklen verkürzt - ein struktureller Vorteil in preissensitiven Märkten.
Europa rückt in den Fokus
Das Fundament bleibt China, doch der Blick geht deutlich über den Heimatmarkt hinaus: In Europa und Lateinamerika gewinnt BYD sichtbar an Präsenz, gestützt durch breitere Vertriebsnetze und lokal angepasste Portfolios, erklärt Business Insider. Parallel erreichen chinesische Marken in Europa Rekordanteile und überholen erstmals die koreanischen Anbieter, was die Marktdynamik zugunsten der Newcomer verschiebt.
Einordnung in die Ranglisten
An der Spitze bleibt Toyota, gefolgt von Volkswagen , während BYD die Lücke zu westlichen Volumenherstellern verkleinert und sich im Kreis der fünf grössten Marken etabliert, so etwa Kyodo News. Die Zahlen aus 2024 und dem ersten Halbjahr 2025 deuten auf einen strukturellen Machtwechsel hin, in dem chinesische Anbieter die Taktzahl vorgeben, so Business Insider abschliessend.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?
💡 Mut zur Börse in der Vorsorge!
Im Gespräch mit Versicherungsexperte Christian Jetzer geht es um die wohl spannendste Frage der privaten Altersvorsorge:
👉 Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?
Viele Schweizerinnen und Schweizer sparen weiterhin auf dem klassischen 3a-Sparkonto – trotz minimaler Zinsen und hoher Inflation. Christian Jetzer erklärt, warum Anlegen mit Wertschriften heute fast ein Muss ist, welche Renditechancen und Risiken bestehen und wie du Steuern sparen kannst.
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich leichter -- SMI beendet Handel im Plus -- DAX schliesst schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt konnte sich am Dienstag im Handelsverlauf ins Plus vorarbeiten. Der deutsche Markt gab im Dienstagshandel derweil nach. An der Wall Street kam es zu Verlusten. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Dienstag abwärts.