Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’364 0.5%  SPI 17’085 0.3%  Dow 47’377 0.6%  DAX 24’050 0.4%  Euro 0.9308 0.1%  EStoxx50 5’669 0.2%  Gold 3’983 1.3%  Bitcoin 84’155 2.2%  Dollar 0.8107 0.1%  Öl 63.6 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Sika41879292Zurich Insurance1107539Idorsia36346343Rheinmetall345850
Top News
Wie Experten die Nike-Aktie im Oktober einstuften
SAP-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
Ausblick: RATIONAL öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
So schätzen die Analysten die Nestlé-Aktie im Oktober 2025 ein
Ausblick: GEA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Suche...
200.- Saxo-Deal

RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Quartalszahlen voraus 05.11.2025 18:58:00

Ausblick: RATIONAL öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: RATIONAL öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Diese Kennzahlen sehen Analysten für die RATIONAL-Bilanz voraus.

RATIONAL
578.21 CHF -0.50%
Kaufen Verkaufen

RATIONAL wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 5,24 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 5,42 EUR je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 309,7 Millionen EUR - das wäre ein Zuwachs von 5,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 294,2 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 21,83 EUR im Vergleich zu 22,03 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 1,25 Milliarden EUR, gegenüber 1,19 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der RATIONAL-Aktie angepasst

Bildquelle: RATIONAL

Nachrichten zu RATIONAL AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten