RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Quartalszahlen voraus
|
05.11.2025 18:58:00
Ausblick: RATIONAL öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Diese Kennzahlen sehen Analysten für die RATIONAL-Bilanz voraus.
RATIONAL wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 5,24 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 5,42 EUR je Aktie erzielt worden.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 309,7 Millionen EUR - das wäre ein Zuwachs von 5,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 294,2 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 21,83 EUR im Vergleich zu 22,03 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 1,25 Milliarden EUR, gegenüber 1,19 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu RATIONAL AG
|
31.10.25
|Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der RATIONAL-Aktie angepasst (finanzen.net)
|
30.10.25
|MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in RATIONAL von vor einem Jahr angefallen (finanzen.ch)
|
23.10.25
|MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RATIONAL-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: RATIONAL stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX sackt schlussendlich ab (finanzen.ch)
|
16.10.25
|MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RATIONAL-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
09.10.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: mittags Pluszeichen im MDAX (finanzen.ch)
|
09.10.25
|MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RATIONAL von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)