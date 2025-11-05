Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Bilanz ante portas
|
05.11.2025 23:37:00
Ausblick: Zalando informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Demnächst gewährt Zalando Anlegern einen Blick in die Bücher.
Zalando lädt am 06.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,226 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 32,94 Prozent erhöht. Damals waren 0,170 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
12 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 23,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,39 Milliarden EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,96 Milliarden EUR aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 23 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,32 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,970 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 24 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,21 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 10,57 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Zalando
|
23:37
|Ausblick: Zalando informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22:29
|Zalando beschliesst neues Aktienrückkaufprogramm - Volumen bis zu 100 Mio EUR (Dow Jones)
|
19:34
|EQS-Adhoc: Zalando SE: Zalando Launches Share Buy-back for Share-based Remuneration Programs (EQS Group)
|
04.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
04.11.25
|XETRA-Handel DAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
04.11.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
04.11.25
|Börse Frankfurt in Rot: DAX legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
04.11.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.ch)