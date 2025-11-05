Ausblick: Zalando informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Zalando lädt am 06.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,226 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 32,94 Prozent erhöht. Damals waren 0,170 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

12 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 23,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,39 Milliarden EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,96 Milliarden EUR aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 23 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,32 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,970 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 24 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,21 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 10,57 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch