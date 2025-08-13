Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’979 0.8%  SPI 16’678 0.5%  Dow 44’860 0.9%  DAX 24’186 0.7%  Euro 0.9425 0.2%  EStoxx50 5’388 1.0%  Gold 3’351 0.1%  Bitcoin 98’080 1.2%  Dollar 0.8057 -0.1%  Öl 65.6 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Amrize143013422Swiss Re12688156Rheinmetall345850Holcim1221405
Top News
Nach IPO der Figma-Aktie - Welche Tech-Startups nun ebenfalls einen Börsengang wagen könnten
Ausblick: thyssenkrupp stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Bullish mit NYSE-Debüt: Bullish-Aktien mit Kursexplosion beim Börsengang
Ausblick: thyssenkrupp nucera legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
So lohnend wäre ein Einstieg in Dogecoin von vor 3 Jahren gewesen
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bilanz steht ins Haus 13.08.2025 20:14:00

Ausblick: thyssenkrupp stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ausblick: thyssenkrupp stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Damit rechnen Experten bei der Zahlenvorlage von thyssenkrupp.

thyssenkrupp
9.21 CHF 1.61%
Kaufen Verkaufen

thyssenkrupp wird am 14.08.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,199 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp noch ein Verlust pro Aktie von -0,090 EUR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll thyssenkrupp in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 3,29 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 8,69 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 8,99 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,457 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es -2,420 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 33,95 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 35,04 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

thyssenkrupp nucera-Aktie höher: Besseres operatives Ergebnis erwartet
thyssenkrupp-Aktie steigt: Marinesparte TKMS wird abgespalten
thyssenkrupp-Aktie: Was Analysten von thyssenkrupp erwarten

Bildquelle: thyssenkrupp AG

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten