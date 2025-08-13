Ausblick: thyssenkrupp stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

thyssenkrupp wird am 14.08.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,199 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp noch ein Verlust pro Aktie von -0,090 EUR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll thyssenkrupp in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 3,29 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 8,69 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 8,99 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,457 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es -2,420 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 33,95 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 35,04 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch