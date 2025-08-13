|Kurse + Charts + Realtime
|Bilanz steht ins Haus
|
13.08.2025 20:14:00
Ausblick: thyssenkrupp stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Damit rechnen Experten bei der Zahlenvorlage von thyssenkrupp.
thyssenkrupp wird am 14.08.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,199 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp noch ein Verlust pro Aktie von -0,090 EUR in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll thyssenkrupp in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 3,29 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 8,69 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 8,99 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,457 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es -2,420 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 33,95 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 35,04 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
