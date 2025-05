MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Der geplante Umbau des Industriekonzerns in eine Holdinggesellschaft erscheine sinnvoll, schrieb Christian Obst in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die lange Geschichte abfließender Barmittel müsse ein Ende finden. Die Entscheidung bedeute auch das Ende von Thyssenkrup als Industriekonglomerat. Eine Bewertung als Summe der einzelnen Unternehmensteile könnte das Kursziel deutlich über 10 Euro steigern./gl/edh;