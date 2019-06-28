|Kurse + Charts + Realtime
14.08.2025 16:54:46
thyssenkrupp Verkaufen
thyssenkrupp
8.37 CHF -9.08%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Thyssenkrupp von 9,00 auf 7,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Umsatzprognose für 2025./edh/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:17 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:25 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Verkaufen
|
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
8.89 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Verkaufen
|
Kurs aktuell:
8.87 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
