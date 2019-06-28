Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’002 0.2%  SPI 16’699 0.1%  Dow 44’769 -0.3%  DAX 24’367 0.8%  Euro 0.9407 -0.2%  EStoxx50 5’430 0.8%  Gold 3’342 -0.4%  Bitcoin 95’381 -4.0%  Dollar 0.8080 0.3%  Öl 66.7 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Swiss Re12688156Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Kuros32581411Holcim1221405
Top News
Swiss Re-Aktie volatil: Halbjahresgewinn deutlich gesteigert
Talanx-Aktie klettert: Talanx verzeichnet Halbjahresgewinn auf Rekordniveau
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Donnerstagnachmittag
Aktien von Palantir, Apple, Amazon & Co.: Diese 8 Tech-Riesen könnten noch vor NVIDIA die 5-Billionen-Marke übersteigen
Aktien von Krypto-Treasury-Unternehmen - Auf diese Kryptoinvestments setzt Starinvestorin Cathie Wood
Suche...
Plus500 Depot

thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001

14.17
CHF
0.06
CHF
0.43 %
28.06.2019
SWX
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.08.2025 16:54:46

thyssenkrupp Verkaufen

thyssenkrupp
8.37 CHF -9.08%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Thyssenkrupp von 9,00 auf 7,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Umsatzprognose für 2025./edh/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:17 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:25 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf thyssenkrupp

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender thyssenkrupp-Kurs >5 >10
Fallender thyssenkrupp-Kurs >5
Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Verkaufen
Unternehmen:
thyssenkrupp AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen 		Kurs*:
8.89 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Verkaufen 		Kurs aktuell:
8.87 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Dirk Schlamp 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?