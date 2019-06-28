|Kurse + Charts + Realtime
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Trotz eines neunprozentigen Umsatzrückgangs habe der Industriekonzern das operative Ergebnis (Ebit) und den Free Cashflow leicht verbessert, schrieb Christian Obst in einer ersten Reaktion am Donnerstag./rob/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:57 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
12.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8.94 €
|
Abst. Kursziel*:
39.76%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
9.04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38.24%
|
Analyst Name::
Christian Obst
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
