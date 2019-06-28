thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
thyssenkrupp Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Thyssenkrupp von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 7,50 auf 11 Euro angehoben. Das Übernahmeangebot des indischen Stahlkonzerns Jindal Steel für Thysenkrupp Steel erhöhe den Druck auf die EP Corporate Group des Unternehmers Daniel Kretinsky, die bereits einen Teil des Unternehmens hält, schrieb Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies könne Thyssenkrupp zusätzliche Verhandlungsmacht verschaffen. Ein Komplettverkauf erscheine Schlamp wenig realistisch, wahrscheinlicher sei eine Kooperationslösung./niw/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 16:48 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Halten
|
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
11.26 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Verkaufen
|
Kurs aktuell:
11.33 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
