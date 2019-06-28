Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001

28.06.2019
29.09.2025 07:40:47

thyssenkrupp Hold

thyssenkrupp
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Aktien Thyssenkrupp beim Kursziel von 11,50 Euro mit "Hold" aufgenommen. Nach einer Kursrally von fast 200 Prozent seit Jahresbeginn biete die Aktie des Industriekonzerns trotz attraktiven Aufwärtspotenzials durch den Konzernumbau nur ein ausgewogenes Chance/Risiko-Verhältnis, schrieb Tommaso Castello am Sonntag. Zu den Risiken zählt er die komplexe Struktur, die operative Umsetzung sowie die schwierige Konjunkturlage für die Branchen Automobil und Stahl. Positiv seien die stabile Kapitalrendite und der Free Cashflow./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 17:36 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2025 / 19:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Hold
Unternehmen:
thyssenkrupp AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
11.50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
11.85 € 		Abst. Kursziel*:
-2.91%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
11.86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.04%
Analyst Name::
Tommaso Castello 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

