thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
thyssenkrupp Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Aktien Thyssenkrupp beim Kursziel von 11,50 Euro mit "Hold" aufgenommen. Nach einer Kursrally von fast 200 Prozent seit Jahresbeginn biete die Aktie des Industriekonzerns trotz attraktiven Aufwärtspotenzials durch den Konzernumbau nur ein ausgewogenes Chance/Risiko-Verhältnis, schrieb Tommaso Castello am Sonntag. Zu den Risiken zählt er die komplexe Struktur, die operative Umsetzung sowie die schwierige Konjunkturlage für die Branchen Automobil und Stahl. Positiv seien die stabile Kapitalrendite und der Free Cashflow./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2025 / 19:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Hold
|
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
11.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
11.85 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.91%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
11.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.04%
|
Analyst Name::
Tommaso Castello
|
KGV*:
-
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
|
26.09.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX sackt schlussendlich ab (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zum Start stärker (finanzen.ch)
|
25.09.25
|XETRA-Handel MDAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
25.09.25
|thyssenkrupp-Aktie gibt ab: Hunderte Jobs in Sachsen gestrichen (AWP)
|
25.09.25
|MDAX aktuell: MDAX verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
25.09.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zeigt sich mittags leichter (finanzen.ch)
Analysen zu thyssenkrupp AG
|07:40
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|16.09.25
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|07:40
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|16.09.25
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|16.09.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|14.08.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|11.08.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|12.06.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|27.05.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|14.08.25
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|29.07.25
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|16.07.25
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|25.11.24
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.11.24
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|07:40
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|18.08.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|thyssenkrupp AG
|14.17
|0.43%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:52
|
JP Morgan Chase & Co.
AstraZeneca Overweight
|07:45
|
Jefferies & Company Inc.
Apple Hold
|07:44
|
JP Morgan Chase & Co.
Schneider Electric Neutral
|07:40
|
Jefferies & Company Inc.
thyssenkrupp Hold
|07:39
|
JP Morgan Chase & Co.
UBS Overweight
|07:17
|
Barclays Capital
Unilever Overweight
|07:15
|
Jefferies & Company Inc.
HUGO BOSS Hold