Aktie unter der Lupe 29.09.2025 17:34:44

Heidelberg Materials-Aktie: UBS AG vergibt Neutral

Heidelberg Materials-Aktie: UBS AG vergibt Neutral

UBS AG-Analyst Marcus Cole hat eine gründliche Analyse des Heidelberg Materials-Papiers durchgeführt.

Die schweizerische Grossbank UBS hat Heidelberg Materials auf "Neutral" mit einem Kursziel von 188 Euro belassen. Marcus Cole sprach in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Quartalszahlen von einer nachlassenden Geschäftsdynamik. Entscheidend für den Baustoffhersteller sei die Frage, ob die Aktie auf dem Weg oder schon im Ziel sei oder ob gerade ein Paradigmenwechsel in Richtung Preissetzungsmacht, Dekarbonisierungsgewinne und verbessertes Angebots-Nachfrage-Verhältnis in Europa stattfinde. Es gebe allerdings auch Risiken durch strukturell höhere CO2-Preise, die hohe Vergleichsbasis aus dem Vorjahr für die Zahlen des US-Geschäfts sowie den schon starken Kursanstieg.

Aktienanalyse online: Die Heidelberg Materials-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Heidelberg Materials gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 17:18 Uhr ging es um 3.3 Prozent auf 189.00 EUR abwärts. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 0.53 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 362’887 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2025 gewann die Aktie 61.2 Prozent.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 13:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com

