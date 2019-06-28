Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
thyssenkrupp Aktie

14.17
CHF
0.06
CHF
0.43 %
28.06.2019
SWX
17.09.2025

thyssenkrupp Hold

thyssenkrupp
10.61 CHF -2.41%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Hold" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Bastian Synagowitz befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einem unverbindlichen Kaufgebot des indischen Stahlherstellers Jindal Steel International für die Stahlsparte des deutschen Industriekonzerns./edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 08:00 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

thyssenkrupp AG Hold
Unternehmen:
Analyst: Deutsche Bank AG
Kursziel: 9.00 €
9.00 €
Rating jetzt: Hold
Hold 		Kurs*:
11.30 € 		Abst. Kursziel*:
-20.35%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
11.19 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-19.57%
Analyst Name::
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

