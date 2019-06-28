thyssenkrupp 9.24 CHF -1.22% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Die Zustimmung der Aktionäre zu einer Abspaltung des Marine-Geschäfts sei ein wichtiger Schritt zum Abbau der Konzernkomplexität und für finanzielles Wachstum, schrieb Christian Obst in einer am Montag vorliegenden Studie. Schwieriger aber werde ein Plan für das europäische Stahlgeschäft./rob/bek/mis;

