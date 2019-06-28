thyssenkrupp 8.06 CHF 2.75% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Hold" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Industriekonzerns für das dritte Geschäftsquartal sei etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Montag vorliegenden Studie. Er nahm kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen für die Geschäftsjahre bis 2027 vor./edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 07:53 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.