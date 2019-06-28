Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001

14.17
CHF
0.06
CHF
0.43 %
28.06.2019
SWX
18.08.2025 11:27:31

thyssenkrupp Hold

thyssenkrupp
8.06 CHF 2.75%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Hold" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Industriekonzerns für das dritte Geschäftsquartal sei etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Montag vorliegenden Studie. Er nahm kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen für die Geschäftsjahre bis 2027 vor./edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 07:53 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Hold
Unternehmen:
thyssenkrupp AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
9.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
8.53 € 		Abst. Kursziel*:
5.49%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
8.59 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.77%
Analyst Name::
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu thyssenkrupp AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:27 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
14.08.25 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.25 thyssenkrupp Verkaufen DZ BANK
14.08.25 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.25 thyssenkrupp Buy Baader Bank
mehr Analysen
