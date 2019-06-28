Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001

14.17
CHF
0.06
CHF
0.43 %
28.06.2019
SWX
16.09.2025 18:09:35

thyssenkrupp Buy

thyssenkrupp
10.87 CHF 6.33%
Kaufen Verkaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Mit dem Übernahmeangebot des indischen Stahlkonzerns Jindal Steel für Thyssenkrupp Steel habe ein strategischer Käufer die Bühne betreten, schrieb Christian Obst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das sei eine interessante Entwicklung, allerdings gebe es noch keine finanziellen Details./rob/niw/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 17:02 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

