Analysen Kaufen Verkaufen MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Mit dem Übernahmeangebot des indischen Stahlkonzerns Jindal Steel für Thyssenkrupp Steel habe ein strategischer Käufer die Bühne betreten, schrieb Christian Obst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das sei eine interessante Entwicklung, allerdings gebe es noch keine finanziellen Details./rob/niw/jha/;

