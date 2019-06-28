thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
thyssenkrupp Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,30 Euro belassen. Es gebe bisher keinen Beleg dafür, dass das Übernahmeangebot des indischen Stahlkonzerns Jindal Steel für Thyssenkrupp Steel wertsteigernd sei, schrieb Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings könnte das Angebot Schwung in die Überlegungen zu einem Gemeinschaftsunternehmen bringen und Druck auf die EP Group als Großaktionär ausüben./rob/niw/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 16:21 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
6.30 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
11.36 €
|
Abst. Kursziel*:
-44.57%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
11.33 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-44.37%
|
Analyst Name::
Dominic O'Kane
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|thyssenkrupp AG
|14.17
|0.43%
