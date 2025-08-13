Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Bilanz steht an 13.08.2025 20:30:00

Ausblick: LANXESS zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: LANXESS zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Damit rechnen Experten bei der Zahlenvorlage von LANXESS.

LANXESS
22.00 CHF -10.78%
Kaufen Verkaufen

LANXESS lässt sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird LANXESS die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten schätzen, dass LANXESS für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,004 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,190 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten eine Verringerung von 5,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,59 Milliarden EUR gegenüber 1,68 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,08 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren -2,050 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 6,18 Milliarden EUR, gegenüber 6,37 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: LANXESS

