|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Bilanz steht an
|
13.08.2025 20:30:00
Ausblick: LANXESS zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Damit rechnen Experten bei der Zahlenvorlage von LANXESS.
LANXESS lässt sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird LANXESS die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
7 Analysten schätzen, dass LANXESS für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,004 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,190 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten eine Verringerung von 5,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,59 Milliarden EUR gegenüber 1,68 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.
10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,08 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren -2,050 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 6,18 Milliarden EUR, gegenüber 6,37 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Nachrichten zu LANXESS AG
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX notiert mittags im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Mittwochshandel in Frankfurt: Zum Start des Mittwochshandels Pluszeichen im MDAX (finanzen.ch)
|
12.08.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX gibt mittags nach (finanzen.ch)
|
12.08.25
|MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
11.08.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX schliesst im Minus (finanzen.ch)
|
07.08.25
|Freundlicher Handel: MDAX letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
07.08.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX am Donnerstagnachmittag steigen (finanzen.ch)
|
07.08.25
|Freundlicher Handel: MDAX mit Zuschlägen (finanzen.ch)