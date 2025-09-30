Wie viel Gewinn ein Investment in Cardano von vor 3 Jahren eingefahren hätte

Anzeige

Vor 3 Jahren war ein Cardano 0.4380 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 228.32 ADA im Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 29.09.2025 auf 0.8068 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 184.21 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 84.21 Prozent vermehrt.

Bei 0.3232 USD erreichte der Coin am 25.10.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 06.12.2024 bei 1.232 USD.

Redaktion finanzen.net