Wie viel Gewinn ein Stellar-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

Stellar kostete gestern vor 3 Jahren 0.1155 USD. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in XLM investiert hätte, befänden sich nun 8’657.34 Stellar in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’215.70 USD, da sich der Wert eines Coins am 29.09.2025 auf 0.3714 USD belief. Damit wäre das Investment 221.57 Prozent mehr wert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 09.10.2024 erreicht und liegt bei 0.089833 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.5647 USD und wurde am 01.12.2024 erreicht.

