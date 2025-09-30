Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’007 0.6%  SPI 16’632 0.6%  Dow 46’316 0.2%  DAX 23’745 0.0%  Euro 0.9346 -0.1%  EStoxx50 5’507 0.1%  Gold 3’855 0.6%  Bitcoin 90’677 -0.5%  Dollar 0.7960 -0.2%  Öl 67.7 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Axxion wird neuer ETF-Emittent an der Schweizer Börse SIX
BBVA-Aktie tiefer: Sabadell-Übernahmeangebot überarbeitet - Aktionäre profitieren von Dividende
Immer weniger Bitcoin verfügbar - Welche Folgen das für Investoren hat
LLB-Aktie: Adrian Eggenberger wird Mitglied der Geschäftsleitung der Schweizer Tochter
Swiss Prime Site-Aktie: Fonds Swiss Prime Site Solutions plant Kapitalerhöhung Ende Oktober
Suche...
200.- Saxo-Deal

Wolfspeed Aktie 149157435 / US97785W1062

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Comeback an der Börse 30.09.2025 08:34:00

Wolfspeed-Aktie vervielfacht sich: Heftige Kurssprünge nach Insolvenzverfahren

Wolfspeed-Aktie vervielfacht sich: Heftige Kurssprünge nach Insolvenzverfahren

Wolfspeed meldet sich mit einem Paukenschlag zurück: Nach überstandener Insolvenz erlebten die neuen Aktien des Unternehmens ein Börsendebüt mit fulminanten Kurssprüngen.

Wolfspeed
0.00 EUR 0%
Kaufen Verkaufen
• Wolfspeed kehrt nach Insolvenzverfahren mit neuen Aktien an die Börse zurück
• Kurssprung von über 1'700 Prozent sorgt für Handelsunterbrechungen an der NYSE
• Konzern setzt auf Leistungshalbleiter für E-Mobilität, bleibt aber unter Druck

Fulminantes Börsendebüt nach Sanierung

Der US-Chipproduzent Wolfspeed, spezialisiert auf Leistungshalbleiter für Elektrofahrzeuge, hat nach einer schwierigen Sanierungsphase ein spektakuläres Comeback hingelegt. Die neuen Aktien des Unternehmens, die im Zuge des Insolvenzplans ausgegeben wurden, schnellten unmittelbar nach dem Handelsstart am gestrigen Montag an der NYSE zeitweise um rund 1'380 Prozent in die Höhe. Aufgrund der extremen Volatilität sah sich die New Yorker Börse mehrfach gezwungen, den Handel zeitweise zu unterbrechen. Im Hoch ging es bis auf 22,10 US-Dollar nach oben - ein fulminantes Plus von 1'726,45 Prozent -, nachdem die alte Aktie zuvor zuletzt bei 1,21 US-Dollar geschlossen hatte.

Hintergrund: Insolvenz und Neustrukturierung

Noch im Juni stand Wolfspeed am Abgrund: Mit einem Schuldenberg von rund 4,6 Milliarden US-Dollar hatte das Unternehmen Gläubigerschutz nach Chapter 11 beantragt. Der Sanierungsplan sah neben dem Schuldenschnitt auch eine frische Finanzierung in Höhe von 275 Millionen US-Dollar vor. Die Altaktionäre verloren im Zuge der Restrukturierung ihre Anteile; an ihre Stelle traten die neuen Papiere, die nun die Grundlage für die Börsennotierung bilden.

Kursfeuerwerk mit Dämpfer

Trotz dieses phänomenalen Höhenflugs am Vortag bleibt die Wolfspeed-Aktie weit von früheren Höchstständen um 120 US-Dollar entfernt. Anleger und Analysten beobachten nun gespannt, ob der Konzern die Erwartungen erfüllen kann oder ob es sich lediglich um ein Strohfeuer handelt.

Wolfspeeds Zukunft bleibt ungewiss

Die Perspektiven sind gemischt. Zwar gilt Wolfspeed als wichtiger Player im Bereich Siliziumkarbid-Halbleiter, die für Elektroautos und Energieeffizienzlösungen unverzichtbar sind. Doch die abgesagten Pläne für ein Werk im Saarland, das gemeinsam mit dem deutschen Zulieferer ZF entstehen sollte, zeigen die Unsicherheiten im Markt, wie etwa Reuters berichtet. Zudem macht die schwächelnde Nachfrage nach E-Fahrzeugen dem Geschäftsmodell zu schaffen.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Gold-Rally: Stärkster Monatsanstieg seit 14 Jahren in Sicht

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Wolfspeed Inc Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten