Möglicher US-Shutdown im Blick: SMI vorbörslich wenig bewegt -- DAX-Anleger dürften sich zurückhalten -- Asiens Börsen entwickeln sich unterschiedlich

Am heimischen Aktienmarkt ist die Richtung zunächst unklar. Auch am deutschen Aktienmarkt dürfte Zurückhaltung den Handelsauftakt prägen. In Fernost ist keine einheitliche Richtung zu erkennen.

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Aktienmarkt dürften sich am Dienstag zunächst zurückhalten.

Der SMI hatte am Vortag 0,64 Prozent höher bei 12'006,71 Punkten geschlossen.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgten der Tendenz des Leitindex und beendeten den Handelstag mit Zuwächsen von 0,61 Prozent bei 16'631,63 Zählern bzw. 0,52 Prozent bei 1'966,61 Einheiten.

Vorbörslich zeigt sich kaum Bewegung. Die Aussicht auf eine drohende Haushaltssperre in den USA sorgt derzeit für erhöhte Aufmerksamkeit an den Finanzmärkten. US-Vizepräsident JD Vance warnte am Montagabend, die Regierung bewege sich auf einen möglichen Stillstand zu.

Ein solches Szenario hätte erhebliche Konsequenzen, da dann unter anderem zentrale Wirtschaftsdaten wie der Arbeitsmarktbericht nicht veröffentlicht würden - ein wichtiger Faktor für die Entscheidungen der US-Notenbank in der Zinspolitik. "Es scheint, als ob die Märkte dieses Risiko zunehmend berücksichtigen", sagte Ray Attrill, Währungsexperte bei der National Australia Bank.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dürfte auch am Dienstag Zurückhaltung unter Anlegern dominieren.

Der DAX hatte am Vortag mit einem marginalen Plus von 0,02 Prozent bei 23'745,06 Punkten geschlossen.

An der Wall Street hatte ein zwischenzeitlich deutlicherer Vorstoss zurück Richtung Rekord letztlich an Kraft verloren. Ein Shutdown der US-Regierung am 1. Oktober wird immer wahrscheinlicher und dürfte für Zurückhaltung an den Märkten sorgen. Über dem Markt schwebt das Damoklesschwert "Shutdown" - denn ohne eine Einigung im US-Kongress in letzter Minute droht ab Mittwoch ein Stillstand der Arbeit in US-Regierungsbehörden. Im Kongress muss eine Einigung zum Haushalt erzielt werden, damit frisches Geld fliessen kann. Dafür sind Stimmen der Demokraten nötig.

Die jüngsten Konjunkturdaten aus China sind ebenfalls nicht dazu angetan, die Stimmung zu heben. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie stieg im September zwar leicht auf 49,8, bleibt damit aber unter der Expansionsschwelle von 50. Am Nachmittag steht die Veröffentlichung der deutschen Verbraucherpreise für September an. Beim harmonisierten Index wird ein Plus von 0,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr bzw ein Plus von 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwartet.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Montag etwas höher.

Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 0,15 Prozent bei 46'316,07 Punkten.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite beendete den Handelstag 0,48 Prozent fester bei 22'591,15 Zählern.

Schon am Mittwoch droht ein Arbeitsstillstand in den amerikanischen Regierungsbehörden, ein sogenannter "Shutdown". Hoffnung machte den Anlegern, dass es nun doch zu einem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Demokraten im Weissen Haus kommen soll. Mehrere US-Medien berichteten am Sonntag, dass an dem für diesen Montag anberaumten Gespräch auch führende Vertreter von Trumps Republikanischer Partei teilnehmen sollen.

Die Zeit drängt: Vor Mittwoch muss im Kongress eine Einigung zum Haushalt erzielt werden, damit frisches Geld fliessen kann. Dafür sind Stimmen der Demokraten nötig. Vor Tagen hatte Trump noch ein Treffen mit der Oppositionspartei platzen lassen. Die Experten der US-Bank JPMorgan betonten in einer aktuellen Einschätzung zugleich, dass "Shutdowns" in der Vergangenheit keine dauerhafte Belastung für den Aktienmarkt gewesen seien.

ASIEN

In Asien geht es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 legt zeitweise 0,14 Prozent auf 45'108,88 Punkte zu.

Daneben sind auch auf dem chinesischen Festland Gewinne zu sehen - der Shanghai Composite verzeichnet zeitweise ein Plus von 0,40 Prozent auf 3'878,13 Punkte.

Etwas tiefer präsentiert sich unterdessen der Markt in Hongkong: Hier verliert der Hang Seng zwischenzeitlich 0,10 Prozent auf 26'596,90 Zähler.

An den Finanzmärkten richtet sich die Aufmerksamkeit derzeit auf die Gefahr eines möglichen Stillstands der US-Regierungsarbeit. Vizepräsident JD Vance äusserte am Montagabend, die Entwicklungen deuteten darauf hin, dass es auf eine Haushaltssperre hinauslaufen könnte.

Ein Shutdown in den USA hätte weitreichende Folgen, da in diesem Fall wichtige Konjunkturdaten wie der Arbeitsmarktbericht nicht veröffentlicht würden - Kennzahlen, die für die Zinspolitik der US-Notenbank von grosser Bedeutung sind. "Die Märkte beginnen offenbar, ein solches Szenario einzupreisen", erklärte Ray Attrill von der National Australia Bank. Darüber hinaus verarbeiten Anleger in Fernost auch neue Wirtschaftszahlen aus China. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Industrie legte im September von 49,4 auf 49,8 Punkte zu. Trotz des leichten Anstiegs liegt er weiterhin unter der neutralen Marke von 50 und signalisiert damit eine fortgesetzte Kontraktion. Dies verdeutlicht, dass die chinesische Wirtschaft auf zusätzliche Unterstützungsmassnahmen angewiesen ist und zugleich eine Entspannung im Handelskonflikt mit den USA von Bedeutung bleibt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
30.09.25 A G Barr PLC / Quartalszahlen
30.09.25 Aartech Solonics Ltd Registered Shs / Generalversammlung
30.09.25 Aarvee Denims & Exports Ltd Dematerialised / Generalversammlung
30.09.25 Aaswa Trading & Exports Ltd Dematerialised / Generalversammlung
30.09.25 AB SCIENCE / Quartalszahlen
30.09.25 ABC Gas (International) Ltd / Generalversammlung
30.09.25 Abhinav Leasing and Finance Ltd / Generalversammlung
30.09.25 Abhishek Infraventures Ltd / Generalversammlung
mehr

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
30.09.25 FOMC Mitglied Bostic Rede
30.09.25 Industrieproduktion ( Jahr )
30.09.25 Dienstleistungssektorertrag
30.09.25 Wachstum in der Industrieherstellung
30.09.25 BRC Shop Preis Index (Monat)
30.09.25 Einzelhandelsumsätze großer Einzelhändler
30.09.25 Einzelhandelsumsätze (Jahr)
30.09.25 Einzelhandelsumsätze s.a (Monat)
30.09.25 Industrieproduktion (Monat)
30.09.25 Industrieproduktion (Jahr)
30.09.25 BoJ Summary of Opinions
30.09.25 Geschäftsvertrauen
30.09.25 Geschäftsaussichten
30.09.25 NBS EMI für das verarbeitenden Gewerbe
30.09.25 NBS EMI Dienstleistungen
30.09.25 Kredite an den privaten Sektor (Jahr)
30.09.25 Kredite an den privaten Sektor (Monat)
30.09.25 Baugenehmigungen (Monat)
30.09.25 Baubewilligungen (Jahr)
30.09.25 RatingDog EMI für Dienstleistungen
30.09.25 RatingDog EMI für das verarbeitende Gewerbe
30.09.25 RBA Monetary Policy Statement
30.09.25 RBA Rate Statement
30.09.25 RBA Interest Rate Decision
30.09.25 Construction Orders (YoY)
30.09.25 Housing Starts (YoY)
30.09.25 Gross Domestic Product (YoY)
30.09.25 Annualized Housing Starts
30.09.25 RBA Press Conference
30.09.25 Private Sector Credit
30.09.25 Gross Domestic Product (YoY)
30.09.25 Retail Sales (MoM)
30.09.25 Total Business Investment (YoY)
30.09.25 Retail Sales (YoY)
30.09.25 Retail Sales (YoY)
30.09.25 M3 Money Supply (YoY)
30.09.25 Gross Domestic Product (QoQ)
30.09.25 Total Business Investment (QoQ)
30.09.25 Gross Domestic Product (QoQ)
30.09.25 Gross Domestic Product (YoY)
30.09.25 Current Account
30.09.25 Retail Sales (MoM)
30.09.25 Import Price Index (MoM)
30.09.25 Import Price Index (YoY)
30.09.25 Trade Balance
30.09.25 Producer Price Index (YoY)
30.09.25 Consumer Price Index (EU norm) (YoY)
30.09.25 Producer Prices (MoM)
30.09.25 Consumer Price Index (EU norm) (MoM)
30.09.25 Consumer Spending (MoM)
30.09.25 Erzeugerpreisindex (Jahr)
30.09.25 KOF Leitindikator
30.09.25 Handelsbilanz
30.09.25 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
30.09.25 Leistungsbilanz
30.09.25 Arbeitslosenquote
30.09.25 Index der privaten Investitionen
30.09.25 Index des privaten Verbrauchs
30.09.25 Erzeugerpreisindex (Monat)
30.09.25 Handelsbilanz
30.09.25 Arbeitslosenquote s.a.
30.09.25 Veränderung der Arbeitslosigkeit
30.09.25 Hessen VPI (YoY)
30.09.25 Hessen VPI (MoM)
30.09.25 Sachsen VPI (MoM)
30.09.25 Brandenburg VPI (MoM)
30.09.25 Brandenburg VPI (YoY)
30.09.25 Sachsen VPI (YoY)
30.09.25 Bayern VPI (YoY)
30.09.25 Baden-Württemberg VPI (YoY)
30.09.25 Nordrhein-Westfalen VPI (YoY)
30.09.25 Bayern VPI (MoM)
30.09.25 Leistungsbilanz
30.09.25 Nordrhein-Westfalen VPI (MoM)
30.09.25 Baden-Württemberg VPI (MoM)
30.09.25 Erzeugerpreisindex ( Monat )
30.09.25 Erzeugerpreisindex ( Jahr )
30.09.25 Verbraucherpreisindex (Monat)
30.09.25 Verbraucherpreisindex (Jahr)
30.09.25 Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat )
30.09.25 Erzeugerpreisindex (Jahr)
30.09.25 Einzelhandelsumsätze ( Jahr )
30.09.25 Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
30.09.25 Verbraucherpreisindex ( Jahr )
30.09.25 Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich)
30.09.25 Industrieumsatz n.s.a. ( Jahr )
30.09.25 Industrieumsatz s.a. ( Monat )
30.09.25 Fed-Mitglied Jefferson spricht
30.09.25 EZB-Mitglied Cipollone spricht
30.09.25 Infrastrukturertrag (im Jahresvergleich)
30.09.25 Leistungsbilanz USD
30.09.25 Nominaler Haushaltssaldo
30.09.25 Primärer Haushaltsüberschuss
30.09.25 BoE-Mitglied Lombardelli spricht
30.09.25 Saldozahlung USD
30.09.25 Arbeitslosenquote
30.09.25 Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr)
30.09.25 Industrieproduktion (Jahr)
30.09.25 Verbraucherpreisindex (Monat)
30.09.25 Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat)
30.09.25 Handelsbilanz (in Rands)
30.09.25 Verbraucherpreisindex (Jahr)
30.09.25 Arbeitslosenquote
30.09.25 EZB-Präsidentin Lagarde spricht
30.09.25 Redbook Index (Jahr)
30.09.25 Immobilienpreisindex (Monat)
30.09.25 S&P/Case-Shiller Hauspreisindex (Jahr)
30.09.25 EZB-Mitglied Elderson spricht
30.09.25 BoE-Mitglied Mann spricht
30.09.25 Chicago EMI
30.09.25 Exporte
30.09.25 Verbrauchervertrauen
30.09.25 Importe
30.09.25 JOLTS Stellenangebote
30.09.25 Geldmenge M3 (YoY)
30.09.25 Kredite an den Privatsektor (YoY)
30.09.25 Nationale Arbeitslosenquote
30.09.25 Auktion 52-wöchiger Treasury Bills
30.09.25 BoE-Mitglied Breeden spricht
30.09.25 Nationalfeiertag
30.09.25 Nationalfeiertag
30.09.25 Getreide-Lagerbericht
30.09.25 EZB-Mitglied Nagel spricht
30.09.25 Fed-Mitglied Goolsbee spricht
30.09.25 Zinssatzentscheidung
30.09.25 API wöchentlicher Rohöllagerbestand
30.09.25 Haushaltsbilanz, Pesos
30.09.25 Baubewilligungen (Monat)

Devisen in diesem Artikel

GBP/CHF 1.0716 0.0007
0.06
EUR/USD 1.1731 0.0003
0.02
USD/EUR 0.8523 -0.0004
-0.05
EUR/CHF 0.9353 0.0002
0.02
JPY/CHF 0.0054 0.0000
0.18
CHF/EUR 1.0689 -0.0005
-0.05
CHF/GBP 0.9330 -0.0010
-0.11
CHF/USD 1.2541 0.0000
0.00
CHF/JPY 185.9907 -0.3674
-0.20
USD/CHF 0.7973 0.0000
0.00
GBP/BTC 0.0000 0.0000
0.28
EUR/BTC 0.0000 0.0000
0.22
JPY/BTC 0.0000 0.0000
-1.49
CHF/BTC 0.0000 0.0000
0.23
USD/BTC 0.0000 0.0000
0.18
EUR/ETH 0.0003 0.0000
0.85
JPY/ETH 0.0000 0.0000
0.75
CHF/ETH 0.0003 0.0000
0.87
USD/ETH 0.0002 0.0000
0.85
GBP/ETH 0.0003 0.0000
0.89
JPY/BCH 0.0000 0.0000
0.23
USD/ETC 0.0541 0.0005
0.96
BITCOIN/EUR 0.0850 0.0022
2.70
BITCOIN/GBP 0.0742 0.0019
2.65
BITCOIN/CHF 0.0795 0.0021
2.67

