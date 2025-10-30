Ausblick: Apple legt Quartalsergebnis vor

Apple lädt am 30.10.2025 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 31 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,78 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Apple noch 0,970 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Apple in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,62 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 32 Analysten durchschnittlich bei 102,17 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 94,93 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 47 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 7,38 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 6,08 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 47 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 415,37 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 391,04 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.ch