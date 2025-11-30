Bitcoin - Schweizer Franken BTC - CHF
30.11.2025 09:48:20
Kryptokurse am Vormittag
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagvormittag.
Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 09:40 gewinnt Bitcoin 0,16 Prozent auf 90.994,56 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 90.846,89 US-Dollar.
Keine grossen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die grössten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,7 Prozent. Bei einem Kurs von 12,46 EUR beträgt die Performance seit Auflage 35,1 Prozent.
Daneben steigt Litecoin um 0,18 Prozent auf 84,31 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 84,16 US-Dollar.
Währenddessen wird Ethereum bei 3.006,89 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,50 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.991,80 US-Dollar).
Indes steigt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 521,92 US-Dollar am Vortag auf 524,37 US-Dollar nach oben (0,47 Prozent).
Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 2,196 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Daneben wertet Monero um 09:40 auf. Es geht 0,32 Prozent auf 414,65 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 413,31 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Sonntagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,4185 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,4157 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,2535 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2542 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,2814 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Indes steigt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 874,08 US-Dollar am Vortag auf 875,91 US-Dollar nach oben (0,21 Prozent).
Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,1490 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Derweil geht es für den Solana-Kurs bergauf. Solana steigt 0,16 Prozent auf 136,39 US-Dollar, nach 136,18 US-Dollar am Vortag.
Derweil notiert der Avalanche-Kurs bei 14,08 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (14,25 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,20 Prozent.
Währenddessen wird Chainlink bei 13,03 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vortag (13,01 US-Dollar).
Zudem gewinnt Sui am Sonntagvormittag hinzu. Um 1,63 Prozent auf 1,525 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 1,501 US-Dollar.Redaktion finanzen.ch
