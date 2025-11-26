Aufschläge in Europa: STOXX 50 am Mittag mit positivem Vorzeichen

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0.52 Prozent stärker bei 4’767.02 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.163 Prozent fester bei 4’750.26 Punkten in den Handel, nach 4’742.54 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 4’748.97 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4’770.22 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Seit Wochenbeginn stieg der STOXX 50 bereits um 1.06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4’783.74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, stand der STOXX 50 bei 4’562.45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, bewegte sich der STOXX 50 bei 4’291.52 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 9.87 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4’897.91 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3’921.71 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 1.19 Prozent auf 1’485.50 EUR), UBS (+ 0.93 Prozent auf 30.53 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.90 Prozent auf 56.26 CHF), Rio Tinto (+ 0.81 Prozent auf 54.44 GBP) und BP (+ 0.80 Prozent auf 4.53 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Diageo (-1.30 Prozent auf 17.11 GBP), Unilever (-0.55 Prozent auf 45.27 GBP), RELX (-0.51 Prozent auf 30.43 GBP), Nestlé (-0.34 Prozent auf 79.66 CHF) und SAP SE (-0.05 Prozent auf 204.75 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Aktuell weist die BP-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 2’989’936 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 332.872 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index weist die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch