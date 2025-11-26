ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
ASML NV Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 900 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die DUV-Immersion sei in der Lithografie-Technik zu einem Schlüsselinstrument geworden, und in diesem Bereich sei der Marktanteil des Halbleiterausrüsters mehr als 95 Prozent hoch, schrieb Simon Coles am Dienstagabend. Der Konsens sei aber kurzfristig zu optimistisch für Anlagen-Auslieferungen in diesem Bereich positioniert, für den er selbst leicht seine Annahmen reduzierte. Auf das Kursziel habe dies jedoch keine Auswirkungen./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Equal Weight
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
900.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
876.90 €
|
Abst. Kursziel*:
2.63%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
885.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.64%
|
Analyst Name::
Simon Coles
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASML NV
|
09:28
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 startet in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
|
25.11.25
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
25.11.25