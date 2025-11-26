Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
26.11.2025 09:48:00

ASML NV Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 900 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die DUV-Immersion sei in der Lithografie-Technik zu einem Schlüsselinstrument geworden, und in diesem Bereich sei der Marktanteil des Halbleiterausrüsters mehr als 95 Prozent hoch, schrieb Simon Coles am Dienstagabend. Der Konsens sei aber kurzfristig zu optimistisch für Anlagen-Auslieferungen in diesem Bereich positioniert, für den er selbst leicht seine Annahmen reduzierte. Auf das Kursziel habe dies jedoch keine Auswirkungen./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 22:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Equal Weight
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
900.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
876.90 € 		Abst. Kursziel*:
2.63%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
885.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1.64%
Analyst Name::
Simon Coles 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse