26.09.2025 23:01:01
Apple Fights Lawsuit Over Delayed Siri Upgrades, Calls Claims Exaggerated
(RTTNews) - A class-action lawsuit alleging that Apple misled consumers about the iPhone 16's delayed Apple Intelligence features is being pushed to be dismissed.
Sixty-nine plaintiffs claim they purchased iPhone 16 models in 2024 anticipating new Siri capabilities that never materialized. The case, Landsheft v. Apple Inc., was merged earlier this year in California. Personal Context Awareness and In-App Actions, two delayed tools that Apple had marketed as part of its AI-powered "Apple Intelligence" package, are in question. The plaintiffs contend that because Apple promoted Siri upgrades as a major selling point, those delays were significant. Apple responded that customers were given over 20 new AI features, the majority of which were released on time and without additional fees.
These features included writing assistants, editing options, emoji tools, and more intelligent Siri responses. The lawsuit, according to the company, is an overreaction to "just two" delayed features. Apple claims in its motion that the plaintiffs are unable to demonstrate that they relied on particular claims made about Siri prior to making a purchase.
Additionally, it contends that their claims of fraud and warranty are unfounded legally and that unfair advantages is irrelevant because there are already other claims pending. The case highlights a larger conflict in the tech industry, businesses frequently sell hardware today based on unfinished software.
Judge Noel Wise will hear Apple's dismissal motion in San Jose on January 7, 2026. Apple's marketing strategies and its well-publicized AI rollout may come under intense scrutiny for years if the case goes forward.
Nachrichten zu Apple Inc.
|
26.09.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Apple Aktie News: Anleger schicken Apple am Abend auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Aufschläge in New York: So bewegt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Apple Aktie News: Apple am Nachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Pluszeichen in New York: Dow Jones verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
25.09.25
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
25.09.25
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Apple Inc.
|24.09.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|22.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|24.09.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|22.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Apple Neutral
|UBS AG
Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen
Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.
👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?
Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
