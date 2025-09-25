Donnerstagshandel in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende leichter

Am Donnerstag fiel der Dow Jones via NYSE letztendlich um 0.38 Prozent auf 45’947.32 Punkte zurück. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 18.510 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.537 Prozent auf 46’368.94 Punkte an der Kurstafel, nach 46’121.28 Punkten am Vortag.

Bei 46’122.42 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 45’785.17 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Beginn der Woche sank der Dow Jones bereits um 0.561 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 45’282.47 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 25.06.2025, einen Stand von 42’982.43 Punkten auf. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 25.09.2024, mit 41’914.75 Punkten bewertet.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 8.39 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 46’714.27 Punkten. Bei 36’611.78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell IBM (+ 5.20 Prozent auf 281.44 USD), Apple (+ 1.81 Prozent auf 256.87 USD), Chevron (+ 0.97 Prozent auf 160.72 USD), Cisco (+ 0.79 Prozent auf 67.85 USD) und Johnson Johnson (+ 0.59 Prozent auf 177.73 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Amgen (-2.88 Prozent auf 271.18 USD), Nike (-2.78 Prozent auf 69.24 USD), Merck (-2.60 Prozent auf 77.60 USD), Salesforce (-2.01 Prozent auf 240.95 USD) und UnitedHealth (-1.78 Prozent auf 345.56 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 45’950’143 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.691 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

2025 verzeichnet die Merck-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.33 Prozent an der Spitze im Index.

