29.09.2025 22:24:36
Airesis-Aktie: Beteiligungsgesellschaft muss keinen Halbjahresbericht mehr vorlegen
Die kurz vor der Dekotierung stehende Beteiligungsgesellschaft Airesis muss keinen Halbjahresbericht 2025 vorlegen.
Anfang Juli hatten die Aktionäre von Airesis an einer ausserordentlichen Generalversammlung die geplante Dekotierung der Gesellschaft von der Schweizer Börse gutgeheissen. Und Anfang August hatte die Börse die Firma vorübergehend von einigen Offenlegungs- und Veröffentlichungspflichten befreit. Nach wie vor warten die Anleger auf die Publikation des Geschäftsberichts 2024.
Clarens (awp)
Bildquelle: Airesis SA
Nachrichten zu AIRESIS AG
|
13.08.25
|Airesis-Aktie: Mitte November Abschied von der Börse (AWP)
|
02.08.25
|Airesis erhält vorübergehende Befreiung von Publikationspflichten durch die SER (AWP)
|
09.07.25
|AIRESIS-Aktie tiefer: Aktionäre stimmen Dekotierung von Schweizer Börse zu (AWP)
|
04.07.25
|AIRESIS trennt sich von Le Coq Sportif (AWP)
|
04.07.25
|Airesis-Beteiligung an Le Coq Sportif geht an Dan Mamane (AWP)
|
11.06.25
|AIRESIS erhält erneut Aufschub zur Publikation des Jahresberichts (AWP)
|
02.06.25