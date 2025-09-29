Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Dekotierung voraus 29.09.2025 22:24:36

Airesis-Aktie: Beteiligungsgesellschaft muss keinen Halbjahresbericht mehr vorlegen

Airesis-Aktie: Beteiligungsgesellschaft muss keinen Halbjahresbericht mehr vorlegen

Die kurz vor der Dekotierung stehende Beteiligungsgesellschaft Airesis muss keinen Halbjahresbericht 2025 vorlegen.

Die SIX Exchange Regulation habe einer Fristverlängerung bis zur Dekotierung, die für den 13. November vorgesehen ist, zugestimmt, heisst es in einer Mitteilung vom Montagabend.

Anfang Juli hatten die Aktionäre von Airesis an einer ausserordentlichen Generalversammlung die geplante Dekotierung der Gesellschaft von der Schweizer Börse gutgeheissen. Und Anfang August hatte die Börse die Firma vorübergehend von einigen Offenlegungs- und Veröffentlichungspflichten befreit. Nach wie vor warten die Anleger auf die Publikation des Geschäftsberichts 2024.

Clarens (awp)

Weitere Links:

AIRESIS-Aktie tiefer: Aktionäre stimmen Dekotierung von Schweizer Börse zu

Bildquelle: Airesis SA

Nachrichten zu AIRESIS AG

