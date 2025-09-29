Airesis-Aktie: Beteiligungsgesellschaft muss keinen Halbjahresbericht mehr vorlegen

Die SIX Exchange Regulation habe einer Fristverlängerung bis zur Dekotierung, die für den 13. November vorgesehen ist, zugestimmt, heisst es in einer Mitteilung vom Montagabend.

Anfang Juli hatten die Aktionäre von Airesis an einer ausserordentlichen Generalversammlung die geplante Dekotierung der Gesellschaft von der Schweizer Börse gutgeheissen. Und Anfang August hatte die Börse die Firma vorübergehend von einigen Offenlegungs- und Veröffentlichungspflichten befreit. Nach wie vor warten die Anleger auf die Publikation des Geschäftsberichts 2024.

Clarens (awp)