Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’371 -0.1%  SPI 17’113 0.0%  Dow 45’401 -0.5%  DAX 23’597 -0.7%  Euro 0.9353 0.0%  EStoxx50 5’318 -0.5%  Gold 3’587 1.1%  Bitcoin 88’332 -0.9%  Dollar 0.7982 0.0%  Öl 65.6 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagvormittag
ETFs als Alternative: Schweizer Eltern sparen früh für Kinder - setzen aber auf wenig renditestarke Optionen
Jack Dorsey warnt: Ohne Einsatz im Alltag verliert Bitcoin seine Relevanz
Apple-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
NVIDIA-Aktie im Krypto-Fokus: Welche Rolle die KI-Bilanz für Bitcoin, Ethereum & Co. spielt
Suche...
Plus500 Depot

Apple Aktie 908440 / US0378331005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Monats-Einschätzungen 07.09.2025 09:04:00

Apple-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Apple-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

So haben Experten die Apple-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.

Apple
192.21 CHF 0.34%
Kaufen Verkaufen

21 Analysten gaben ihre Einschätzung der Apple-Aktie preis.

13 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 7 Analysten stufen die Anteilsscheine von Apple mit Halten ein, 1 Analyst hält die Apple-Aktie für einen Verkauf.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Apple ein Kursziel von 237,22 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 5,08 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 232,14 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Goldman Sachs Group Inc.266,00 USD14,5908.08.2025
JP Morgan Chase & Co.255,00 USD9,8507.08.2025
DZ BANK--07.08.2025
UBS AG220,00 USD-5,2307.08.2025
UBS AG220,00 USD-5,2305.08.2025
DZ BANK--01.08.2025
Jefferies & Company Inc.190,67 USD-17,8601.08.2025
UBS AG220,00 USD-5,2301.08.2025
JP Morgan Chase & Co.255,00 USD9,8501.08.2025

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Tesla, Apple, NVIDIA & Co.: Diese Aktien waren im 2. Quartal 2025 im Deutsche Bank-Portfolio
Microsoft, Apple & Co. im Fokus: Diese Aktien hielt Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025
Apple-Aktie: Gericht stoppt Apple-Werbung wegen Greenwashing

Bildquelle: Adam Berry/Getty Images,Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Apple Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten