Apple-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

21 Analysten gaben ihre Einschätzung der Apple-Aktie preis.

13 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 7 Analysten stufen die Anteilsscheine von Apple mit Halten ein, 1 Analyst hält die Apple-Aktie für einen Verkauf.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Apple ein Kursziel von 237,22 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 5,08 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 232,14 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Goldman Sachs Group Inc. 266,00 USD 14,59 08.08.2025 JP Morgan Chase & Co. 255,00 USD 9,85 07.08.2025 DZ BANK - - 07.08.2025 UBS AG 220,00 USD -5,23 07.08.2025 UBS AG 220,00 USD -5,23 05.08.2025 DZ BANK - - 01.08.2025 Jefferies & Company Inc. 190,67 USD -17,86 01.08.2025 UBS AG 220,00 USD -5,23 01.08.2025 JP Morgan Chase & Co. 255,00 USD 9,85 01.08.2025

Redaktion finanzen.ch