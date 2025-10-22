Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NYSE-Handel im Fokus 22.10.2025 20:03:40

Anleger in New York halten sich zurück: Das macht der Dow Jones am Nachmittag

Der Dow Jones zeigt sich aktuell leichter.

Salesforce
208.94 CHF 6.20%
Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.83 Prozent schwächer bei 46’536.58 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19.029 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.464 Prozent auf 46’707.08 Punkte an der Kurstafel, nach 46’924.74 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 46’941.56 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 46’461.52 Einheiten.

Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der Dow Jones bereits um 0.483 Prozent. Vor einem Monat, am 22.09.2025, wurde der Dow Jones mit 46’381.54 Punkten berechnet. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 22.07.2025, einen Stand von 44’502.44 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 22.10.2024, bei 42’924.89 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 9.78 Prozent zu. Bei 47’125.66 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 36’611.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell McDonalds (+ 1.25 Prozent auf 311.32 USD), Walmart (+ 1.12 Prozent auf 107.41 USD), Procter Gamble (+ 0.81 Prozent auf 152.85 USD), IBM (+ 0.80 Prozent auf 284.32 USD) und Merck (+ 0.67 Prozent auf 88.21 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Apple (-2.60 Prozent auf 255.94 USD), Caterpillar (-2.48 Prozent auf 511.64 USD), Amazon (-2.30 Prozent auf 216.92 USD), Salesforce (-2.23 Prozent auf 257.54 USD) und NVIDIA (-2.03 Prozent auf 177.48 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 18’149’551 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.823 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8.62 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

