Siemens Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 185 auf 190 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Münchner hätten im vierten Geschäftsquartal gut abgeschnitten, schrieb Vladimir Sergievskiy am Freitag. Vor ihrem "neuen Kapitel" in der Firmengeschichte mit der beabsichtigten Abspaltung von Siemens Healthineers stünden sie damit stark da. Die Bewertung der Aktien hält der Experte allerdings für ambitioniert./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Underweight
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
190.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
227.10 €
|
Abst. Kursziel*:
-16.34%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
226.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16.00%
|
Analyst Name::
Vladimir Sergievskiy
|
KGV*:
-
Analysen zu Siemens AG
|12:28
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|07:02
|Siemens Buy
|UBS AG
|07:01
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.25
|Siemens Buy
|UBS AG
