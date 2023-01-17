Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’607 -1.1%  SPI 17’345 -1.1%  Dow 47’457 -1.7%  DAX 23’679 -1.5%  Euro 0.9182 -0.5%  EStoxx50 5’649 -1.6%  Gold 4’117 -1.3%  Bitcoin 74’986 -5.2%  Dollar 0.7887 -0.5%  Öl 63.8 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156Richemont21048333Novartis1200526Partners Group2460882
Top News
Julius Bär-Aktie verliert: Doppelspitze für Heimmarkt Schweiz
Amrize-Aktie tiefer: Neues "Made in America"-Label für US-Baufirmen
SMG-Aktie fällt: SMG Real Estate übernimmt Schweizer Geschäft von Immoverkauf24
Zurich-Aktie fällt: Anlagestiftung nimmt mit Kapitalerhöhung hunderte Millionen Franken ein
Richemont-Aktie steigt kräftig: Umsatzsprung - Erwartungen übertroffen - Aktien von Swatch und LVMH profitieren
Suche...
eToro entdecken

Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

110.00
CHF
-3.98
CHF
-3.49 %
17.01.2023
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.11.2025 12:28:40

Siemens Underweight

Siemens
208.89 CHF -3.20%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 185 auf 190 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Münchner hätten im vierten Geschäftsquartal gut abgeschnitten, schrieb Vladimir Sergievskiy am Freitag. Vor ihrem "neuen Kapitel" in der Firmengeschichte mit der beabsichtigten Abspaltung von Siemens Healthineers stünden sie damit stark da. Die Bewertung der Aktien hält der Experte allerdings für ambitioniert./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Siemens

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Siemens-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Siemens-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Siemens AG Underweight
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
190.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
227.10 € 		Abst. Kursziel*:
-16.34%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
226.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-16.00%
Analyst Name::
Vladimir Sergievskiy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:28 Siemens Underweight Barclays Capital
07:02 Siemens Buy UBS AG
07:01 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.11.25 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
13.11.25 Siemens Buy UBS AG