Siemens Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens von 267 auf 246 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa bekräftigte ihre Kaufempfehlung am Freitag im Nachgang der Quartalszahlen und des Kapitalmarkttags ausdrücklich. Sie kappte zwar ihre Schätzungen nach dem schwächeren vierten Geschäftsquartal, hält die Ziele der Münchner für das erste Geschäftsquartal 2026, das ganze Geschäftsjahr und auch mittelfristig aber für recht konservativ./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 10:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
246.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
222.85 €
|
Abst. Kursziel*:
10.39%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
221.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.96%
|
Analyst Name::
Daniela Costa
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens AG
|
12:29
|Siemens Aktie News: Siemens reagiert am Mittag positiv (finanzen.ch)
|
12:26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 liegt im Minus (finanzen.ch)
|
09:29
|Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Vormittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Start mit Kursplus (finanzen.ch)
|
21.11.25
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.ch)
|
21.11.25
|Siemens Aktie News: Siemens am Freitagnachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
21.11.25
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens AG
|13:15
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:43
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|17.11.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
|110.00
|-3.49%
